Huawei планирует создать автомобиль с автопилотом к 2025 году

Китайский производитель электроники Huawei поделился своими планами в области автомобилестроения. К 2025 году компания намерена представит первый автомобиль с функцией автономного управления.

Об этом рассказал один из топ-менеджеров компании Huawei Ван Цзюнь в интервью Auto News Europe. По словам Ван Цзюня, "цель нашей команды – создать к 2025 году легковые автомобили, передвигающиеся без водителя".

Напомним, что весной этого года на автошоу в Шанхае был презентован первый автомобиль бренда – гибридный кроссовер Cyrus Huawei Smart Selection SF5. Автомобиль оснащен 1,5-литровым 4-цилиндровым ДВС, который выполняет функцию бензогенератора и питает тяговую АКБ. За вращение колес отвечают два электромотора суммарной мощностью 405 кВт (551 л.с.) и крутящим моментом 820 Нм. С их помощью кроссовер способен разгоняться до первой "сотни" за 4,7 секунды. Помимо этого, будет предложена моноприводная версия с одним электромотором.

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Кроме того, в апреле Huawei сообщила, что инвестирует $1 млрд в исследования электромобилей и технологий для беспилотных автомобилей. В рамках проекта уже достигнута предварительная договоренность с BAIC, Changan и GАС о совместной разработке беспилотных автомобилей. Предполагается, что эти машин будут выпускаться под брендом Huawei и смогут составить конкуренцию конкурентам из компании Xiaomi, которая также намерена заняться производством автомобилей на электротяге.

Интерес к автомобильной отрасли спровоцирован санкциям, которым подверглась компания Huawei со стороны США в годы правления президента Дональда Трампа. Для диверсификации бизнеса основатель Huawei Жень Чжэнфэй начал расширять сферу своих интересов за счет сельского хозяйства, здравоохранения и автомобилестроения.

В апреле один из менеджеров Huawei Эрик Сюй заявил, что инженеры компании уже разработали полуавтономную систему вождения, которая может работать без вмешательства человека и преодолевать расстояние до 1000 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, первый автомобиль Xiaomi может выйти в 2023 году. Сообщалось, что они будут собираться на одном из заводов китайского автопроизводителя Great Wall.