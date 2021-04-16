Volkswagen придумал название для 'заряженных' электромобилей

В компании Volkswagen придумали обозначение для "заряженных" версий своих электрических моделей, а дебют первого такого авто намечено на 28 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С постепенным вытеснением из модельной гаммы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, со временем исчезнет и легендарная аббревиатура GTI.

Вместо нее для спортивных версий электромобилей марки Volkswagen будет использоваться обозначение GTX. Первым новую аббревиатуру примерит кроссовер ID.4 GTX, дебют которого состоится 28 апреля. Новинка займет верхнюю строчку в иерархии семейства.

Выбор буквы X вполне объясним, ведь все "заряженные" версии будут иметь полный привод. Что же касается ID.4 GTX, то по всей вероятности это будет аналог соплатформенного кроссовера Skoda Enyaq iV RS. Напомним, что чешский электрокросс имеет два электромотора суммарной мощностью 306 л.с. Он способен разгоняться до "сотни" за 6,2 с.

Помимо полного привода электромобили с индексом GTX получат более агрессивный внешний облик и специальную отделку салона. По мнению руководства компании, GTX позволит стимулировать продажи электромобилей марки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, шутка про переименование в Voltswagen грозит нешуточными проблемами для VW.