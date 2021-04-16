Volkswagen придумав назву для 'заряджених' електромобілів

У компанії Volkswagen придумали позначення для "заряджених" версій своїх електричних моделей, а дебют першого такого авто намічено на 28 квітня.

Про це повідомляє пресслужба виробника. З поступовим витісненням з модельної гами автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, з часом зникне і легендарна абревіатура GTI.

Замість неї для спортивних версій електромобілів марки Volkswagen буде використовуватися позначення GTX. Першим нову абревіатуру приміряє кросовер ID.4 GTX, дебют якого відбудеться 28 квітня. Новинка займе верхню строчку в ієрархії сімейства.

Вибір літери X цілком зрозумілий, адже все "заряджені" версії будуть мати повний привід. Що ж стосується ID.4 GTX, то цілком ймовірно це буде аналог соплатформенного кросовера Skoda Enyaq iV RS. Нагадаємо, що чеський електрокросс має два електромотори сумарною потужністю 306 к.с. Він здатний розганятися до "сотні" за 6,2 с.

Крім повного приводу електромобілі з індексом GTX отримають більш агресивний зовнішній вигляд та спеціальне оздоблення салону. На думку керівництва компанії, GTX дозволить стимулювати продажі електромобілів марки.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, жарт про перейменування в Voltswagen загрожує неабиякими проблемами для VW.