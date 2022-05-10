Volkswagen готовит конкурента Tesla Model 3

Немецкая компания Volkswagen расширит ассортимент электромобилей за счет новой модели, которая станет альтернативой покупке Ioniq 6, Tesla Model 3 или Polestar 2. Модель, имеющая рабочее обозначение Aero B, замечена на дорожных тестах в легком защитном камуфляже.

Об этом сообщает портал Carscoops. Прообразом нового электромобиля послужил концепт ID. Vizzion, представленный на автосалоне во Франкфурте в 2019 году. Несколько месяцев назад VW показал эскиз предсерийного прототипа. Его должны были презентовать на автошоу в Пекине, но из-за отмены выставки по причине вспышки коронавируса, дебют перенесли на неопределенный срок.

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В любом случае, автомобиль появится уже совсем скоро, тем более что у Volkswagen есть проверенная электрическая платформа МЕВ. Пока технические характеристики производитель не сообщает, но можно вспомнить, что концепт ID. Vizzion Space был оснащен батареей на 82 кВтч и расположенным сзади электромотором с отдачей 279 л.с. и 550 Нм. В такой конфигурации запас хода достигал 590 км по циклу WLTP.

Кроме того, в компании рассказали и о полноприводной модификации. В этом случае в конфигурацию спереди добавили электромотор мощностью 102 л.с. и крутящим моментом 150 Нм. В результате суммарная мощность составляет 340 л.с., а разгон до первой "сотни" занимает 5 секунд. Не исключено, что серийная модель заимствует силовой агрегат от модели ID.4. Напомним, что в заднеприводном варианте она имеет в своем арсенале 204 л.с., а полноприводная модификация – 299 л.с.

Производство новинки будет организовано на заводе концерна в немецком Эмдене. В продаже электромобиль ожидается в будущем году.

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