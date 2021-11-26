Tesla Model X превратили в кофемашину с двумя пулеметами. Видео

Необычный Tesla Model X изготовили по заказу популярной кофейной компании Black Rifle Coffee, основанной ветеранами армии США. Самым эффектным элементом тюнинга стали два пулемета.

Об этом сообщает YouTube-канал FullMag. Американская Black Rifle Coffee Company, продающая кофе премиум-класса, представила свой новый рекламный автомобиль. В машину внесено множество изменений, но самым сложным было адаптировать два скорострельных пулемета Profense PF556, которые размещены вместо задних сидений на подвижных лафетах. Модель PF556 использует патроны калибра 5,56×45 НАТО и оснащена программируемым блоком управления. Эффективная дальность стрельбы— 900 метров. Скорострельность — от 600 до 4000 выстрелов в минуту.

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Black Rifle Coffee Company собирается использовать Model X на специализированных мероприятиях и выставках. Привлекать покупателей к продукции компании призваны армейская раскраска машины, заклепки на крыльях и, конечно же, пулеметы. С учетом специфики, под капотом установили поддон для льда, а в багажнике – кофемашину Marzocco GS3, с помощью которой компания может продемонстрировать качество своего кофе.

Это уже не первый подобный проект Black Rifle Coffee Company. Ранее в гараже компании появился похожий кофекар на базе Toyota Prius с пулеметом на крыше.

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