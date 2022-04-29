Stellantis построит в Сербии завод по выпуску электрокаров

Концерн Stellantis анонсировал планы по созданию новых производственных мощностей в сербском городе Крагуевац. Инвестиции в проект составят 190 млн евро.

Об этом сообщает Automotive News Europe производителя. Планы концерна предполагают, что новое предприятие, которое заработает в 2024 году будет выпускать электромобили.

Соответствующее соглашение подписал руководитель Stellantis Карлос Таварес и президент Сербии Александр Вучич. Правительство Сербии будет иметь 33% акций завода в Крагуеваце, где в прошлом выпускали автомобили Yugo и Zastava. В настоящее время на этом предприятии собирают компактвены Fiat 500L.

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Новая модель станет первым серийным электромобилем сербского производства. В планах правительства Сербии создать разветвленную сеть зарядных станций, а также разработать энергетическую стратегию развития, ориентированную на возобновляемые источники энергии. В свою очередь, в концерне Stellantis считают, что инвестиции в новое предприятие позволят стать очередным шагом в реализации плана Dare Forward 2030 по полному переходу на выпуск электромобилей до конца 2030 года.

"Новая электрическая платформа в полной мере удовлетворяет планы по созданию электромобилей A-, B- и C-сегментов. Это позволит обеспечить эффективность в решении задач городской эко-мобильности для наших брендов", – комментирует Карло Таварес. В данном случае речь идет о перспективной архитектуре STLA Small, которая будет использоваться в компактных электромобилях Citroen, Fiat, Lancia, Opel и Peugeot.

В частности, Fiat подтвердил выпуск нового электрического миниатюрного автомобиля и трех электрических SUV в период с 2023 по 2027 год. По предварительным данным на заводе в Сербии будет выпускаться новая генерация популярной модели Fiat Panda, прообразом для которой станет концепт Fiat Centoventi, представленный в 2019 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в концерне Stellantis подтвердили, что электрокары будут на 40-50% дороже машин с ДВС.