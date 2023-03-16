Стало известно, когда в Украине появился первый электромобиль

Исторический Автоклуб провел очередные исследования и выяснил, когда впервые было упомянуто о появлении автомобиля на электротяге на территории Украины. Удивительно, но первый электромобиль появился в Одессе 128 лет назад.

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Об этом свидетельствуют результаты исследований историков украинского автомобильного наследия, о которых они рассказали на канале Oleg AC в Facebook. Тенденция по распространению автомобилей на электротяге, которая набирает обороты во всем мире, наблюдается и в нашей стране. Но для многих украинцев электромобиль до сих пор является необычным явлением. Однако журналисты нашли подтверждение тому, что история электромобильности нашей страны насчитывает уже 128 лет. И для таких заявлений есть реальные доказательства.

Итак, первое упоминание об электрических автомобилях было найдено в газете "Одесские новости" от 10 (22) октября 1895 года. Это сообщение недвусмысленно свидетельствует о появлении электрического экипажа в Одессе. Неизвестно, кому принадлежал первый электрический экипаж, и какого производителя он был. Но в 1885 году все события, связанные с электричеством в Одессе, так или иначе были связаны с одним человеком – Ипполитом Романовым.

Этот выдающийся одессит проводил опыты использования электрической энергии на транспортных средствах. Ипполит Романов сконструировал не только собственный электродвигатель, но и собственную батарею, а затем отправился строить первые электрокары в Санкт-Петербург. Там, в 1898-99 годах, в сотрудничестве с каретной фабрикой Фрезе Романов построил первые экземпляры электромобилей и электробус. Его электромобиль весил 750 кг, при весе аккумулятора в 370 кг, имел запас хода в 60 км и мог развивать скорость 35-40 км/ч. Это очень хорошие показатели даже в современных условиях.

Электроавтобус Романова на 17 пассажиров в 1901 г. прошел испытание и был допущен для коммерческих перевозок в городе. Но власти Санкт-Петербурга поставили Романову жесткие условия организовать движение сразу 80 таких электробусов на нескольких маршрутах, которые он не смог выполнить. Ипполит Романов вернулся в Одессу, где также пытался наладить перевозку электротранспортом, но успеха не добился.

Кроме Романова, были и другие ценители электротяги. Так, в 1911 году господин И.Л. Канельский из Одессы получил номерные знаки №80 и право управления на собственный электрический экипаж. Сохранилось фото этого чудо-электрокара. Историческому Автоклубу удалось идентифицировать, что у г-на Канельского был американский электромобиль Waverley Type 21/22.

Также был электромобиль и у местного председателя Одессы Григория Маразли. Об этом сохранилась запись в "Справочнике автомобилиста" 1913 г.

Как видим, в конце XIX и начале XX века электромобили не только использовались в Украине, но и входили в моду, потому что на них ездили уважаемые люди. Но по целому ряду причин дальнейшего развития электрического транспорта не произошло. К идее использования электрокаров в Украине вернулись только на короткий период 50-х. В 1951 году Львовский автозавод (ЛАЗ) выпустил партию из 20 электрических фургонов ЛАЗ-750 и 751, которые использовались для перевозки почты до 1958 года.

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