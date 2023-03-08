Стало известно, кем были первые женщины-автомобилистки в Украине

Украинский Исторический Автоклуб провел исследования и обнаружил интересные факты о первых женщинах-автомобилистках в нашей стране. Оказывается, первая владелица собственного авто в Украине появилась в далеком 1896 году.

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Об этом рассказали историки автомобильного дела на канале Oleg AC на YouTube. Первой женщиной-автомобилисткой в Украине была княгиня Анна Ивановна Абамелик (Гижицкая) из Одессы. 23 марта 1896 года заказала себе автомобиль французской марки Peugeot, а в июне автомобиль был доставлен в Южную Пальмиру. Она выбрала 2-х местную модель Type 11 с двигателем 3,75 л.с. В этом же году новенькие Peugeot получили еще двое наших земляков. Эту информацию подтвердили в архиве Peugeot в Соше.

Еще одной известной автомобилисткой была Галина фон Мекк – дочь того же магната, который был среди основателей Киевского Клуба автомобилистов. Галина ездила на машине немецкой марки Daimler и даже участвовала в гонках Санкт-Петербург – Киев – Севастополь в 1911 году.

Следует упомянуть еще одну выдающуюся украинку – Соломию Крушельницкую. Впервые за руль Саломия села в Италии после замужества. Известная оперная певица умело ездила на своем Fiat Zero, но в 1918 году она продала его, чтобы оплатить лечение сестры. В 1930-х годах Крушельницкая много путешествовала по Европе со своей приятельницей Негритой Кано де Пявяццини. Из воспоминаний Пьяццини в путешествиях за рулем была Соломия.

Кстати говоря, Крушельницкая была не единственной служительницей Мельпомены, которая знала толк в автомобилях. Известная певица и актриса из Берегово, Шари Федак, считается одной из первых автомобилисток Венгрии (до 1945 года Берегово был венгерским городом). По данным местных краеведов, именно она привезла на родину один из первых автомобилей, – это был французский Peugeot, который певица подарила своему отцу. В лучшие годы ее артистической карьеры она владела автомобилями престижных марок Cadillac и Skoda- Hispano-Suiza.

О том, что автомобиль не только мужское увлечение на личном примере доказала еще одна наша соотечественница – Надежда Сухомлинова, супруга херсонского губернского предводителя дворянства Николая Сухомлинова. Она вошла в историю как первая женщина, ставшая членом Одесского автоклуба в 1912 году. Сначала Надежда использовала для своих путешествий автомобиль немецкой марки Benz, а затем сменила его на французский Berliet.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, женщины-автомобилистки выбрали лучший автомобиль в мире.