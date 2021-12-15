Skoda назвала дату официального дебюта кроссовера Enyaq Coupe iV

Чешская компания Skoda готовится к презентации нового представителя электрического семейства iV. К уже имеющемуся в гамме кроссоверу Enyaq iV добавится вариант с купеобразным кузовом.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка унаследует от своего собрата электрическую платформу MEB концерна Volkswagen, которая также используется на моделях VW ID.5 и Audi Q4 e-tron Sportback.

По сравнению с обычным Enyaq iV купеобразный кузов оптимизирован с точки зрения аэродинамики, а коэффициент сопротивления воздуху Сх удалось снизить с 0.27 до 0.234.

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До средней стойки Enyaq Coupе iV будет идентичен своему собрату по семейству. В качестве опции будет предлагаться уже знакомая по модели Enyaq iV эффектная светодиодная облицовка радиатора Crystal Face. Новинка будет на 4 мм короче (4653 мм), а за счет более покатой крыше объем багажного отделения станет на 15 л меньше (570 л).

Первоначально Enyaq Coupе iV будет предлагаться с двумя батареями на выбор – 62 или 82 кВтч. Также у покупателей будет возможность выбирать между тремя вариантами мощности – от 179 до 265 л.с. В результате улучшенной аэродинамики удалось увеличить запас хода до 534 км.

Мировая презентация купеобразного электрического кроссовера Skoda Enyaq Coupе iV запланирована на 31 января 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda презентовала обновленный Karoq. Видео