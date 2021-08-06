Концепт VW ID.5 GTX показали за месяц до премьеры

Немецкая компания Volkswagen показала официальные иллюстрации концептуального электрического кроссовера VW ID.5 GTX. Для широкой публики модель покажут на открывающемся в сентябре в Мюнхене автошоу IAA-2022.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль имеет "психоделический" защитный камуфляж, позволяющий предположить, что дизайнеры компании частенько отправляются за вдохновением в кофешопы Амстердама.

По словам создателей, новинка станет первым купеобразным электрическим кроссовером бренда, созданным на модульной платформе MEB. По опыту прежних лет можно с уверенностью в 99% сказать, что серийная версия будет выглядеть аналогично концепту.

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Ранее в компании рассказывали, что аббревиатура GTX будет использоваться для обозначения спортивных версий электрической продукции VW по аналогии с GTI, GTD и GTE.

Спереди прототип не сильно отличается от кроссовера ID.4 GTX, особенно по части оформления облицовки и светотехнике. А вот иные задние стойки и покатая крыша позволит без труда узнать модель. Кроме того, автомобиль получил широкую горизонтальную панель со встроенными светодиодами с 3D-эффектом.

ID.5 GTX будет оснащен двумя электромоторами, каждый из которых отвечает за привод собственной пары колес. Предполагается, что суммарная мощность составит 220 кВт (300 л.с.), а 77 кВтч энергоемкости батареи хватит, чтобы преодолеть порядка 500 км.

Купеобразный кроссовер со спортивным характером отправится в производство в будущем году и станет вторым представителем семейства GTX. Модели ID.4 GTX и ID.5 GTX являются частью амбициозного плана немецкого концерна по расширению доли электромобилей бренда в общем объеме продаж на европейском рынке до 70% к 2030 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen провел виртуальную презентацию кроссовера Taigo.