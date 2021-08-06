Концепт VW ID.5 GTX показали за месяц до премьеры

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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Концепт VW ID.5 GTX показали за месяц до премьеры

Немецкая компания Volkswagen показала официальные иллюстрации концептуального электрического кроссовера VW ID.5 GTX. Для широкой публики модель покажут на открывающемся в сентябре в Мюнхене автошоу IAA-2022.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль имеет "психоделический" защитный камуфляж, позволяющий предположить, что дизайнеры компании частенько отправляются за вдохновением в кофешопы Амстердама.

Yовинка станет первым купеобразным электрическим кроссовером бренда, созданным на модульной платформе MEB

По словам создателей, новинка станет первым купеобразным электрическим кроссовером бренда, созданным на модульной платформе MEB. По опыту прежних лет можно с уверенностью в 99% сказать, что серийная версия будет выглядеть аналогично концепту.

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Ранее в компании рассказывали, что аббревиатура GTX будет использоваться для обозначения спортивных версий электрической продукции VW по аналогии с GTI, GTD и GTE.

Иные задние стойки и покатая крыша позволит без труда отличить модель от родственного ID.4 GTX

Спереди прототип не сильно отличается от кроссовера ID.4 GTX, особенно по части оформления облицовки и светотехнике. А вот иные задние стойки и покатая крыша позволит без труда узнать модель. Кроме того, автомобиль получил широкую горизонтальную панель со встроенными светодиодами с 3D-эффектом.

Автомобиль получил широкую горизонтальную панель со встроенными светодиодами с 3D-эффектом.

ID.5 GTX будет оснащен двумя электромоторами, каждый из которых отвечает за привод собственной пары колес. Предполагается, что суммарная мощность составит 220 кВт (300 л.с.), а 77 кВтч энергоемкости батареи хватит, чтобы преодолеть порядка 500 км.

ID.5 GTX будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 300 л.с.

Купеобразный кроссовер со спортивным характером отправится в производство в будущем году и станет вторым представителем семейства GTX. Модели ID.4 GTX и ID.5 GTX являются частью амбициозного плана немецкого концерна по расширению доли электромобилей бренда в общем объеме продаж на европейском рынке до 70% к 2030 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen провел виртуальную презентацию кроссовера Taigo.

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