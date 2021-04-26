Rimac презентовала 1914-сильный гиперкар C_Two

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2 минуты
569
Rimac презентовала 1914-сильный гиперкар C_Two

Хорватская компания Rimac представила публике свой гиперкар C_Two в Загребе.

Об этом сообщает портал Carscoops. Прошло более трех лет с момента премьеры прототипа C_Two на Женевском автосалоне 2018. Теперь пришло время серийных машин, одну из которых представили на родине производителя в Загребе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

C_Two оснащается батареей на 120 кВтч, которая используется для питания 4 электромоторов суммарной мощностью 1914 л.с

Темно-синий C_Two с черными матовыми колесами выглядит очень эффектно. Под стать облику техническая "начинка" гиперкара. Он оснащается тяговой батареей на 120 кВтч, которая используется для питания четырех электромоторов суммарной мощностью 1914 л.с.

Электромобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 1,85 секунды

С таким арсеналом электромобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 1,85 секунды, а максимальная скорость болида достигает 412 км/ч. Кроме того, автомобиль может преодолеть без остановки расстояние до 550 км (по циклу WLTP).

Салон гиперкара

Rimac C_Two оснащается многочисленными электронными помощниками водителя, в том числе системой автопилота 4-го уровня. А использование мощной зарядной станции позволит зарядить батарею до 80% ее емкости менее чем за полчаса.

Заявленная стоимость новинки не менее впечатляющая – $2 млн. Всего компания планирует выпустить 150 экземпляров модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на дорогах впервые заметили новый Bugatti La Voiture Noire.

ХорватияНовости автомираавтоновостиэлектромобилисуперкарRimac