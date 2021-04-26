Rimac презентовала 1914-сильный гиперкар C_Two

Хорватская компания Rimac представила публике свой гиперкар C_Two в Загребе.

Об этом сообщает портал Carscoops. Прошло более трех лет с момента премьеры прототипа C_Two на Женевском автосалоне 2018. Теперь пришло время серийных машин, одну из которых представили на родине производителя в Загребе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Темно-синий C_Two с черными матовыми колесами выглядит очень эффектно. Под стать облику техническая "начинка" гиперкара. Он оснащается тяговой батареей на 120 кВтч, которая используется для питания четырех электромоторов суммарной мощностью 1914 л.с.

С таким арсеналом электромобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 1,85 секунды, а максимальная скорость болида достигает 412 км/ч. Кроме того, автомобиль может преодолеть без остановки расстояние до 550 км (по циклу WLTP).

Rimac C_Two оснащается многочисленными электронными помощниками водителя, в том числе системой автопилота 4-го уровня. А использование мощной зарядной станции позволит зарядить батарею до 80% ее емкости менее чем за полчаса.

Заявленная стоимость новинки не менее впечатляющая – $2 млн. Всего компания планирует выпустить 150 экземпляров модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на дорогах впервые заметили новый Bugatti La Voiture Noire.