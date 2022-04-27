Porsche 935 превратили в 646-сильный электрокар

Известный автомобильный коллекционер и телеведущий Джей Лено показал уникальный рестомод на базе Porsche 935. Он создан компанией Bisimoto Engineering и обладает солидным ездовым потенциалом.

Об этом сообщает Bisimoto Engineering на своей странице в Instagram. Последнее время целый ряд компаний взялись за электрификацию ретро техники и создания рестомодов. Основой для очередного проекта Bisimoto Engineering послужило купе Porsche 935, но в компании не ограничились простой инсталляцией компонентов от Tesla (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электродвигатель Tesla был модернизирован, благодаря чему его мощность достигает 475 кВт (646 л.с.). Вместо батареи Tesla автомобиль снабдили АКБ LG Chemcells емкостью 32 кВтч, которая обеспечивает без подзарядки преодоление примерно 209 км. Несмотря на небольшой по современным меркам запас хода, автомобиль обладает ураганной динамикой. При этом машина хорошо и точно управляется, а также дарит незабываемые ощущения драйверу.

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