Evomax показал свой вариант Porsche 911

Молодая немецкая компания Evomax из Штутгарта представила рестомоды по мотивам классического Porsche 911 (964). Покупателям предлагают три варианта кузова – купе, тарга и спидстер.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Группа энтузиастов автомобильного дела в 2019 году решила создать проект для ценителей классических Porsche, но имеющих современные технологии и технические особенности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В качестве основы для создания модели был выбран любимый многими поклонниками бренда из Штутгарта Porsche 911 (964) Turbo. Компания Evomax предлагает покупателям три модификации своего детища – Max11, Max11 Turbo и Max Classic, а также три варианта кузова – купе, тарга и спидстер.

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Evomax Max11 оснащен 3,8-литровым атмосферным оппозитным 6-цилиндровым двигателем, который работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией от 911 Cup (997). Он развивает мощность 460 л.с. С учетом мощного мотора Evomax оснастил Max 11 полностью регулируемыми амортизаторами и усиленными тормозами.

Evomax Max11 Turbo отличается 3,6-литровым турбированным мотором от модели 996 Turbo и мощностью 620 л.с. В паре с этим двигателем также предлагается 6-ступенчатая "механика".

Версия Max Classic создана для настоящих ценителей скорости. Автомобиль оснащен модернизированным мотором от модели 993. 3,8-литровый силовой агрегат развивает мощность 330 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой "механикой".

Кузова всех трех версий созданы заново по мотивам оригинальной модели Porsche из карбона и кевлара. Также для снижения веса автомобиль получил титановую выхлопную систему.

Для версии Evomax Targa подготовили 460-сильный двигатель от 997 Cup. В качестве опции покупатели установить на модели 620-сильный двигатель от Max11 Turbo или 330-сильный – от Max Classic.

Каждый автомобиль от Evomax получит индивидуальную отделку салона в соответствии с пожеланиями заказчика. Всего компания планирует изготовить 396 экземпляров – по 99 каждой модификации. Цены пока не объявлены.

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