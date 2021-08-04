Первый электрический Jeep представят в 2023 году

Концерн Stellantis, в состав которого входит компания Jeep, анонсировал создание электромобиля под маркой Jeep. Новинка ожидается в производстве в первой половине 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В ближайшие 2 года концерн намерен представить 21 автомобиль с гибридным или полностью электрическим силовым агрегатом. На это в концерне планируют инвестировать порядка $35,5 млрд до конца 2025 года.

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Не останется без электромобиля и легендарная американская марка Jeep, которая в этом году отмечает свое 80-летие. Какая из моделей первой получит электропривод пока не сообщается, но недавно компания показала перспективный образец Magneto, созданный на базе легендарного вездехода Wrangler. Кроме того, компания активно расширяет ассортимент гибридных моделей по всему миру. Ожидается, что к 2025 году на долю электрифицированных модификаций будет приходится порядка 70% всех продаж Jeep.

Также аналогичные преобразования ожидают продукцию других американских брендов, входящих в состав концерна Stellantis.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jeep презентовал электрифицированный Wrangler 4xe.