Компания Jeep отметила свое 80-летие

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Компания Jeep отметила свое 80-летие

Американская компания Jeep отметила юбилей. Ровно 80 лет назад между компанией Willys-Overland и американским военнім ведоством біл подписан контракт на производство и поставку легких армейских вездеходов Willys.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. К юбилею компания подготовил дюжину занимательных фактов из своей истории.

К 1945 году были изготовлено свыше 350 тысяч Jeep MB

Рождение Jeep

В 1941 году Willys-Overland получила контракт от правительства США на роль основного поставщика новой 1/4-тонной военной машины. К 1945 году были изготовлено свыше 350 тысяч Jeep MB. Позже он стал основой для создания гражданского Jeep CJ, производство которого стартовало еще до окончания войны.

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Модель CJ-2A 1945 года стала первым массовым полноприводным внедорожником, доступным для обычных покупателей

Jeep отправляется "на гражданку"

Модель CJ-2A 1945 года стала первым массовым полноприводным внедорожником, доступным для обычных покупателей. Хотя CJ-2A разделяет базовую архитектуру MB, автомобиль существенно модернизировали. В частности, появилась откидная дверь багажного отделения, запасное колесо на боковине, фары увеличенного размера и блок отбора мощности для подключения навесного оборудования.

В 1946 году Willys-Overland представила первый в отрасли универсал с цельнометаллическим кузовом – Willys Wagon

Первый внедорожник с кузовом универсал

В 1946 году Willys-Overland представила первый в отрасли универсал с цельнометаллическим кузовом – Willys Wagon, а в 1949 году автомобиль получил полный привод. Разработанный Бруксом Стивенсом 7-местный универсал продержался на конвейере без малого 20 лет – дольше, чем любой другой американский автомобиль того времени.

В наши дни Jeep Jamboree проводятся по всей Америке

Jeep Jamboree – "дедушка" всех гонок off-road

В 1953 году в Калифорнии состоялся первый Jeep Jamboree, собравший 55 автомобилей и 155 участников. Это мероприятие, организованное Марком Смитом, продемонстрировало, насколько владельцы автомобилей марки Jeep любят собираться вместе для развлечения и приключений на внедорожниках. В наши дни Jeep Jamboree проводятся по всей Америке. Одним из самых популярных является маршрут Rubicon Trail, который пересекает горный хребет Сьерра-Невада в Калифорнии, возможно, самый изнурительный 17-мильный внедорожный маршрут в мире. Немногие бренды на Земле имеют таких активных приверженцев и фанов, как бренд Jeep.

В 1963 году Jeep Wagoneer стал первым внедорожником премиум-класса

Wagoneer – внедорожник премиум-класса

В 1963 году Jeep Wagoneer стал первым внедорожником премиум-класса, сочетающим полный привод с автоматической коробкой передач. Он получил целый ряд опций, ранее доступных только для дорогих легковых автомобилей. Wagoneer повысил привлекательность внедорожников с полным приводом. А появившийся два десятилетия спустя Jeep Grand Wagoneer имел в своем арсенале кожаную обивку, кондиционер, многоканальное радио и богатую отделку интерьера.

Jeep Cherokee XJ 1984 года был разработан "с нуля" и стал первым в мире компактным внедорожником

Cherokee: первый в мире компактный внедорожник

Энергетический кризис 1979 года стимулировал разработку полноприводного автомобиля меньшего размера. Jeep Cherokee XJ 1984 года был разработан "с нуля" и стал первым в мире компактным внедорожником. Благодаря цельной конструкции автомобиль был намного меньше своего предшественника, но сохранил 90% внутреннего пространства. Автомобиль был оснащен системой полного привода Command-Trac с возможностью переключения на ходу.

Wrangler стал одним из самых популярных и мощных автомобилей Jeep всех времен

Легендарный Wrangler

Появление Jeep Wrangler в 1986 году стало ответом на желание публики получить компактный внедорожник с большим комфортом. Он отличался низким центром тяжести, улучшенной управляемостью и комфортабельным салоном. Новинка стала одним из самых популярных и мощных автомобилей Jeep всех времен. 5 августа 1987 года, спустя примерно год после появления Wrangler, American Motors Corporation вошла в состав Chrysler Corporation, а популярный бренд Jeep – частью подразделения Chrysler Jeep/Eagle.

7 января 1992 года на автошоу в Детройте президент Chrysler Боб Лутц въехал в здание выставочного центра через стеклянную дверь

Jeep Grand Cherokee и Детройтский автосалон 1992

7 января 1992 года на автошоу в Детройте президент Chrysler Боб Лутц въехал в здание выставочного центра через стеклянную дверь. Таким необычным способом компания решила привлечь внимание к новому внедорожнику премиум-класса. Grand Cherokee.

В 1999 году были представлены две новые системы полного привода – Quadra-Trac II и Quadra-Drive

Инновационный полный привод

В 1999 году были представлены две новые системы полного привода. Инновационная система Quadra-Trac II позволяет распределять крутящий момент не только между осями, но и между каждым из колес, обеспечивая максимальную тягу и управляемость в любое время и при любых обстоятельствах. Дальнейшим развитием системы полного привода стал Quadra-Drive, который обеспечивает еще лучшее сцепление колес с дорогой и улучшенные показатели проходимости.

10 заводов в 6 странах мира позволили бренду Jeep значительно увеличить продажи за 10 лет

Глобальная экспансия

В течение последнего десятилетия бренд Jeep расширил свой глобальный ассортимент продукции такими новинками, как компактный кроссовер Jeep Renegade и пикап Jeep Gladiator. Компания организовала производство своих моделей в Европе, Бразилии, Индии и Китае. 10 заводов в 6 странах мира позволили бренду Jeep значительно увеличить продажи за 10 лет.

В этом году компания вернула к жизни легендарные модели Wagoneer и Grand Wagoneer

Внедорожники класса "люкс"

В этом году компания вернула к жизни легендарные модели Wagoneer и Grand Wagoneer, которые займут место на вершине модельной гаммы компании. Они составят конкуренцию лучшим представителям класса внедорожников премиум-сегмента.

Свое 80-летие компания отмечает активной электрификацией модельного ряда

Электрификация бренда

Свое 80-летие компания отмечает активной электрификацией модельного ряда. В этом году на автошоу в Нью-Йорке дебютирует новый Jeep Grand Cherokee 4ex с гибридным силовым агрегатом PHEV, а также электрифицированный вездеход Jeep Wrangler 4xe.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep отметила 80-летие бренда выпуском юбилейных версий.