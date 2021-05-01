Opel отметит 50-летний юбилей электрического купе Opel Elektro GT!

Ровно 50 лет назад в 1971 году электрический спорткар Opel Elektro GT установил новые рекорды скорости для электромобилей и специально подготовленных спортивных машин.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За два дня на гоночном треке "Хоккенхаймринг" в Германии Opel Elektro GT завоевал сразу шесть мировых рекордов в разных зачетах.

Георг фон Опель, внук основателя Opel Адама Опеля, успешный бизнесмен и спортсмен, решился на покорение новых рекордов скорости за рулем уникального электрического спорткара Opel Elektro GT. Данные заезды были призваны не только показать скорость электротранспорта, но также доказать реальность концепции использования BEV-электромобилей (Battery Electric Vehicle) как "транспорта будущего".

Opel Elektro GT был создан на базе серийной модели Opel GT. Вместо ДВС его оснастили двумя электромоторами Bosch постоянного тока. Суммарная мощность двигателей достигала 88 кВт (120 л.с.), а в пиковом режиме кратковременно могла достигать 118 кВт (160 л.с.).

Специально для данного проекта компания Varta предоставила четыре никель-кадмиевые аккумуляторные батареи из 280 элементов. Они были установленные рядом с водителем и позади него. Вес АКБ достигал 590 кг, что было существенной прибавкой к 960 кг веса Opel GT.

Для установки рекордов на длинных дистанциях потребовалось увеличить число элементов до 360, в результате их масса выросла до 740 кг, а машина стала весить 1700 кг. Существенное утяжеление электромобиля потребовало использования более жестких пружин и разработки новых шин, которые подготовила компания Continental.

Также был модифицирован кузов: закрыты все воздухозаборники и выпускные отверстия, установлен "плоский" капот, демонтированы бамперы, убраны зеркала и дверные ручки. Существенной переработке подвергался моторный отсек и пассажирский салон.

Система управления электромобилем занимала весь багажник, задняя часть спорткара получила большой спойлер. Задние фонари демонтировали, а вместо глушителя выхлопной системы был установлен более актуальный теплообменник.

17 мая 1971 года Георг фон Опель за рулем Opel Elektro GT установил четыре новых мировых рекорда для транспортных средств с электроприводом на дистанциях 250 м, 500 м и 1 км, развив максимальную скорость 188,86 км/ч. А 18 мая были добавлены еще два рекорда на дистанции 10 км и 10 миль.

Экспериментальный спорткар Opel Elektro GT продемонстрировал возможности нового типа силовых установок. Он доказал, что электромобиль с аккумуляторной батареей может соответствовать динамике и скорости привычного спортивного автомобиля того времени.

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