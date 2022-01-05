Nissan создал уникальную электрическую версию модели Bluebird

В честь 35 годовщины с момента начала производства на британском заводе в Сандерленде компания Nissan создала особую модификацию Nissan Bluebird – первого автомобиля, сошедшего с конвейера завода в 1986 году. Электромобиль под названием Newbird оснащен электрическим приводом от модели Leaf.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Newbird символизирует активизацию усилий Nissan по достижению электрифицированного будущего в рамках экологической стратегии Ambition 2030 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Для интеграции электрического привода Leaf модель Nissan Bluebird претерпела значительные модификации. Вместо оригинального бензинового двигателя и коробки передач автомобиль получил электромотор, инвертор и аккумуляторную емкостью 40 кВт, при этом модули батареи установили в моторном отсеке и багажнике для оптимального распределения веса.

Усилитель руля, тормозную систему и отопительную систему модифицировали, чтобы обеспечить их работу с питанием от аккумуляторной батареи. Кроме того, автомобиль получил специально разработанную подвеску, рассчитанную на дополнительный вес модулей АКБ.

Для подзарядки автомобиля используется зарядный разъем, расположенный за оригинальным люком заливной горловины топливного бака. Автомобиль можно заряжать с мощностью до 6,6 кВт, а уровень заряда аккумулятора показывает индикатор уровня топлива.

Расчетный запас хода на одном заряде составляет около 210 км, а для разгона от 0 до 100 км/ч требуется менее 15 секунд.

Для экстерьера автомобиля, расположенная в Лондоне, компания Nissan Design Europe разработала новый графический стиль, вдохновленный традициями потребительского дизайна образца 1980-х годов в сочетании с эстетикой 21-го века. Оригинальная эмблема Nissan получила светодиодную подсветку.

Напомним, что завод в Сандерленде официально открылся в сентябре 1986 года и с тех пор работает без перерывов. Общий объем производства за период с 1986 года по настоящее время превышает 10,5 миллиона автомобилей. Число персонала, занятого на заводе в Сандерленде, возросло с 430 человек в 1986 году до 6000 сейчас. В изготовлении Nissan Leaf участвуют 19 сотрудников, устроившихся на завод еще в 1986 году.

Автомобиль под названием Bluebird Job 1, первым сошедший с конвейера в 1986 году, является ключевым экспонатом местного музея, посвященного важности первого транспортного средства. Всего в период с 1986 по 1990 годы было выпущено 187178 единиц Bluebird. После наладки производства изготовление одного Bluebird длилось более 22 часов. Сейчас, через 35 лет, значительные усовершенствования технологии производства позволили сократить продолжительность изготовления Nissan Leaf до 10 часов, а общее количество выпущенных автомобилей превышает 200 тысяч единиц.

В рамках стратегии Ambition 2030 Nissan стремится превратиться в действительно устойчивую компанию, чтобы способствовать созданию более чистого, более безопасного и более инклюзивного мира. Эта стратегия отвечает целям Nissan по достижению углеродной нейтральности в рамках жизненного цикла продукции компании до 2050 финансового года.

В ходе недавних анонсов компания Nissan представила концепцию "ближайшего будущего" Chill-Out, позволяющую получить предварительное представление о проекте электрического кроссовера нового поколения, который планируют производить в Сандерленде.

В начале 2030-х годов почти все новые автомобили Nissan на ключевых рынках будут электрифицированы, кроме того, планируется внедрение инноваций в сфере электрификации и производственных технологий.

Компания Nissan начала внедрять источники возобновляемой энергии в Сандерленде еще в 2005 году, – именно тогда компания установила на территории предприятия первые ветровые турбины. Совокупная мощность 10 турбин составляет 6,6 МВт. Кроме того, используется солнечная электростанция мощностью 4,75 МВт, установленная в 2016 году.

Планы значительного расширения возможностей по генерированию энергии из возобновляемых источников в Сандерленде были подтверждены в декабре – компания получила разрешение на установку дополнительной солнечной электростанции мощностью 20 МВт. Реализация проекта начнется немедленно, монтаж новой солнечной электростанции наряду с имеющимися ветровыми турбинами и солнечной электростанцией планируется завершить к маю 2022 года. Новая установка позволит вдвое увеличить объемы возобновляемой энергии, генерируемой на заводе Nissan в Сандерленде, и довести ее долю до 20% от совокупных потребностей завода. Этого количества будет достаточно для изготовления всех полностью электрических Nissan Leaf для европейского рынка.

Это первая из десяти потенциальных дополнительных солнечных электростанций, строительство которых планируется в рамках программы Nissan EV36Zero, о которой компания объявила в июле.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, Nissan вошел в список наиболее социально влиятельных брендов в мире.