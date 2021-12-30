Nissan вошел в список наиболее социально влиятельных брендов в мире

Согласно результатам индекса Laureus Sport for Good, компания Laureus в сотрудничестве со SportsPro назвала Nissan одним из наиболее социально влиятельных брендов в мире за преданность устойчивому развитию и положительное влияние на спорт. Первый глобальный индекс такого типа оценивает ведущую роль брендов в обеспечении положительного влияния на общество и экологию с помощью спорта.

Об этом рассказывает пресс-служба производителя. Среди всех автомобильных брендов именно Nissan выбран в качестве вклада в содействии устойчивому развитию индустрии транспорта. Такая высокая оценка стала возможной благодаря усилиям бренда, направленным на формирование справедливого общества, снижение негативного влияния спорта на экологию и развитие спортивной индустрии в результате кампаний, направленных на достижение благих целей с помощью спорта.

Видео дня

Индекс отметил положительное влияние Nissan на спорт с помощью Formula E, служащего идеальным полигоном для электрифицированного будущего Nissan. Деятельность бренда, связанная с серией автомобильной гонки с полностью электрическим приводом, попала в центр внимания благодаря участию Nissan в чемпионате, поощряющем клиентов к переходу на электромобили. Кроме того, высокую оценку получило экологическое решение от Nissan, реализуемое на расположенном в Амстердаме спорткомплексе "Йоган Кройф Арена", являющемся домашним стадионом ведущего нидерландского футбольного клуба "Аякс". Совместно с партнерами Nissan обеспечил поставку отработанных аккумуляторных батарей для создания крупнейшей в Европе системы хранения электроэнергии, расположенной на стадионе.

Кроме того, индекс подчеркнул значительный вклад Nissan в достижение целей устойчивого развития ООН, поскольку бренд заявил о своих амбициозных планах достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Этому способствуют обязательства Nissan электрифицировать все свои новые автомобили на ключевых рынках мира уже в начале 2030-х годов, а также программа Nissan Green Program 2022. Эта программа определяет долгосрочную стратегию снижения зависимости от добычи сырьевых ресурсов в 70% используемых в каждом автомобиле.

Йодзи Тагава, директор Nissan по устойчивому развитию, заявил: "Мы очень благодарны индексу Laureus Sport for Good за признание наших усилий по снижению негативного влияния на окружающую среду и наше положительное влияние на людей и планету. Компания Nissan обязалась добиться углеродной нейтральности к 2050 году, а недавно мы объявили о разработке долгосрочной стратегии, направленной на улучшение условий для мобильности и не только. В основе этой стратегии лежит устойчивое развитие, и мы реализуем разнообразные инициативы во всех направлениях нашей деятельности для построения более чистого, более безопасного и более инклюзивного мира".

Дополнительным подтверждением амбиций Nissan по превращению в действительно устойчивую компанию служит долгосрочный план компании по улучшению условий для мобильности и усовершенствованию других сфер деятельности под названием Ambition 2030. С помощью этой стратегии Nissan планирует активизировать усилия, направленные на создание более чистого, более безопасного и более инклюзивного мобильника. всех.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan представила стратегию развития и 4 электрических концепта