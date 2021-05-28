Nissan инвестировал 52 млн фунтов в производство алюминия для Nissan Qashqai

Компания Nissan выбрала новый Qashqai для внедрения технологии производства из легкого алюминия в Европе. Инвестиции в производство и переработку алюминия на заводе Nissan в Сандерленде составили 52 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом сообщает пресс служба производителя. Новый Qashqai станет первой среди моделей Nissan, производимых в Европе, для производства которой использовать значительное количество легких алюминиевых панелей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Капот, двери и передние крылья штампуют из алюминиевого сплава, благодаря чему кузов Qashqai стал на 60 кг легче предыдущей версии. Это способствует снижению уровня выбросов и создает условия для использования новых технологий, в частности – электрифицированного силового агрегата.

Благодаря инвестициям на заводе Nissan в Сандерленде установили вторую штамповочную линию особо крупного размера, запущенную в прошлом году, и циклонную установку для переработки, которая выдает измельченный металл со скоростью 150 км/ч и способна перерабатывать более 7 тонн металла в час, что позволяет уменьшить количество отходов и сделать производственный процесс более экологичным. После штамповки капотов и дверей, обрезки металла собирают и сортируют с учетом марки сплава.

Благодаря сортировке Nissan имеет возможность возвращать высококачественный измельченный металл поставщикам. Они изготавливаются из сортированного измельченного алюминия листы алюминиевого сплава и снова отправляют его компании Nissan для использования на производстве.

Такая система переработки "замкнутого цикла" позволяет повторно использовать обрезки алюминия и способствует снижению объемов отходов и выбросов СО2. Этот подход способствует достижению цели, которую компания Nissan поставила перед собой: обеспечить углеродную нейтральность всей деятельности компании и жизненного цикла ее продуктов до 2050 года. Утилизация обрезков алюминия позволяет экономить более 90% энергии, которая потребовалась для производства сопоставимого количества металла из сырья.

В рамках усилий Nissan, направленных на достижение углеродистой нейтральности, в начале 2030-х годов все новые автомобили Nissan на ключевых рынках будут электрифицированы.

Недавно компания Nissan объявила о намерениях значительно увеличить свои мощности по генерации энергии из возобновляемых источников в Сандерленде и увеличить мощность солнечной электростанции на 20 МВт. В случае утверждения дополнительный сегмент из 37 тысяч панелей позволит обеспечивать 20% потребностей завода энергией из возобновляемых источников, полученной непосредственно на месте производства. Такого количества достаточно для изготовления всех Nissan LEAF с нулевым уровнем выбросов, которые продаются на рынке Европы.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, новый электрический кроссовер Nissan Ariya дебютировал на городской трассе Formula E в Монако.