Mercedes-Benz представил концепт с запасом хода 1000 км

Немецкая компания Mercedes-Benz продемонстрировала футуристический концепт Vision EQXX, который вобрал в себя все лучшее, что есть у концерна в области электрических технологий. Автомобиль способен преодолеть без остановки 1000 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый концепт компании – совершенно самостоятельная модель. Разработчикам дали карт-бланш, поэтому они творили в свое удовольствие. Длина машины – около 5 м, а колесная база – 2,8 м.

Важным элементом увеличения дальности пробега является аэродинамика. У Mercedes-Benz Vision EQXX рекордный показатель сопротивления воздуху Cх – всего 0,17. Для сравнения, у серийной модели Mercedes-Benz EQS он составляет 0,20. Это достигнуто за счет каплевидной формы кузова и длинной задней части. Для этой же цели заднюю колею уменьшили на 50 мм по сравнению с передней.

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Кроме того, автомобиль обладает малым весом (1750 кг) за счет широкого использования углепластика и композитных материалов. В частности, более 40 деталей изготовлены из нового материала UBQ, разработанного израильским стартапом UBQ Materials из вторсырья. Многие элементы конструкции электромобиля были оптимизированы для снижения веса.

В основе концепта лежит модульная платформа MMA, а в создании электрических компонентов принимали участие специалисты гоночного подразделения Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain. Автомобиль приводится в движение единственным электромотором мощностью 204 л.с., который располагается на задней оси. Питание для него обеспечивается батареей емкостью около 100 кВтч, которая вдвое компактнее и на 30% легче используемой на серийном EQS. Бортовая сеть может работать под напряжением порядка 900 В. Общая масса батареи вместе с модулем управления – всего 495 кг. С таким арсеналом автомобиль способен преодолеть без остановки порядка 1000 км, а расход электроэнергии составляет 10 кВт на 100 км.

Всю панель крыши отвели под солнечную батарею. Она состоит из 117 ячеек и способна увеличить дальность хода электромобиля на 25 км в день. Энергия солнца накапливается в отдельной батарее и используется для питания второстепенных систем электромобиля.

Главную роль в четырехместном салоне играет уникальная цифровая панель приборов с единым 47,5-дюймовым экраном и разрешением 8K. Оперативная информация проектируется на стекло перед глазами водителя. Стильная отделка салона выполнена из вторсырья и с использованием растительных материалов.

Идеи и технические решения, реализованные в концепте Vision EQXX найдут свое применение на будущих серийных моделях компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz показала новое поколение модели SL.