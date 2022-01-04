Mercedes-Benz представил концепт с запасом хода 1000 км

Сергей Иванов
Электромобили
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1,5 т.
Mercedes-Benz представил концепт с запасом хода 1000 км

Немецкая компания Mercedes-Benz продемонстрировала футуристический концепт Vision EQXX, который вобрал в себя все лучшее, что есть у концерна в области электрических технологий. Автомобиль способен преодолеть без остановки 1000 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый концепт компании – совершенно самостоятельная модель. Разработчикам дали карт-бланш, поэтому они творили в свое удовольствие. Длина машины – около 5 м, а колесная база – 2,8 м.

Важным элементом увеличения дальности пробега является аэродинамика. У Mercedes-Benz Vision EQXX рекордный показатель сопротивления воздуху Cх – всего 0,17. Для сравнения, у серийной модели Mercedes-Benz EQS он составляет 0,20. Это достигнуто за счет каплевидной формы кузова и длинной задней части. Для этой же цели заднюю колею уменьшили на 50 мм по сравнению с передней.

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У Mercedes-Benz Vision EQXX рекордный показатель сопротивления воздуху Cх – всего 0,17

Кроме того, автомобиль обладает малым весом (1750 кг) за счет широкого использования углепластика и композитных материалов. В частности, более 40 деталей изготовлены из нового материала UBQ, разработанного израильским стартапом UBQ Materials из вторсырья. Многие элементы конструкции электромобиля были оптимизированы для снижения веса.

Автомобиль обладает малым весом (1750 кг) за счет широкого использования углепластика и композитных материалов

В основе концепта лежит модульная платформа MMA, а в создании электрических компонентов принимали участие специалисты гоночного подразделения Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain. Автомобиль приводится в движение единственным электромотором мощностью 204 л.с., который располагается на задней оси. Питание для него обеспечивается батареей емкостью около 100 кВтч, которая вдвое компактнее и на 30% легче используемой на серийном EQS. Бортовая сеть может работать под напряжением порядка 900 В. Общая масса батареи вместе с модулем управления – всего 495 кг. С таким арсеналом автомобиль способен преодолеть без остановки порядка 1000 км, а расход электроэнергии составляет 10 кВт на 100 км.

Всю панель крыши отвели под солнечную батарею. Она состоит из 117 ячеек и способна увеличить дальность хода электромобиля на 25 км в день. Энергия солнца накапливается в отдельной батарее и используется для питания второстепенных систем электромобиля.

Всю панель крыши отвели под солнечную батарею

Главную роль в четырехместном салоне играет уникальная цифровая панель приборов с единым 47,5-дюймовым экраном и разрешением 8K. Оперативная информация проектируется на стекло перед глазами водителя. Стильная отделка салона выполнена из вторсырья и с использованием растительных материалов.

Главную роль в четырехместном салоне играет уникальная цифровая панель приборов с единым 47,5-дюймовым экраном и разрешением 8K
Стильная отделка салона выполнена из вторсырья и с использованием растительных материалов

Идеи и технические решения, реализованные в концепте Vision EQXX найдут свое применение на будущих серийных моделях компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz показала новое поколение модели SL.

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