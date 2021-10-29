Mercedes-Benz показал новое поколение модели SL

Немецкая компания Mercedes-Benz провела долгожданную презентацию нового поколения модели SL. В отличие от предшественников новинка будет выпускаться только с кузовом кабриолет.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новая генерация модели SL, получившая заводской индекс R232, разработана "с чистого листа" специалистами спортивного подразделения Mercedes-AMG. Поэтому все версии новинки будут именоваться в честь своих создателей.

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Фактически Mercedes-AMG SL открывает совершенно новую страницу в истории SL. R232 не имеет ничего общего ни с предшественником, ни с другими спортивными моделями марки. В его основе лежит пространственная несущая конструкция из алюминия. Кроме того, в автомобиле используются элементы из высокопрочной стали, магния и композитных материалов.

В частности, из "крылатого" металла изготовлены панели днища, передние и задние лонжероны, а также элементы подвески. Для панели приборов используется магний, а крышка отсека тента выполнена из карбонового волокна и стеклопластика. Водителя и его спутников защищает мощная стальная рамка лобового стекла.

Вновь спустя 20 лет салон SL получил посадочную формулу 2+2, а версии с кузовом купе не будет. Тканевый верх стал на 21 кг легче прежней жесткой, а открыть его можно за 15 секунд на скорости до 60 км/ч. Новинка стала крупнее – длина увеличилась до 4704 мм (+64 мм), а колесная база выросла до 2700 мм (115 мм).

В дизайне салона удачно соединились классические мотивы с цифровыми технологиями. Перед водителем располагается 12,3-дюймовый экран шкалы приборов, а за вспомогательные функции и развлекательную составляющую отвечает фирменная медиасистема MBUX с 11,9-дюймовым сенсорным дисплеем.

В списке опций есть проекционный дисплей, аудиосистема Burmester, контурная подсветка с 64 цветами, а также система airscarf, который направляет теплый воздух к шеям седоков.

Первоначально покупателям будут доступны две версии – Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ и SL 63 4Matic+. Обе оснащены бензиновым 4-литровым V8 с двумя турбинами. В первом случае отдача составляет 476 л.с. и 700 Нм, а во втором – 585 л.с. и 800 Нм. Обе версии также получили 9-ступенчатый "автомат" AMG Speedshift MCT 9G с "мокрым" сцеплением вместо гидротрансформатора. Позже гамма силовых агрегатов будет расширена.

Впервые в истории модели SL привод осуществляется на все колеса, а, кроме того, автомобиль имеет полноуправляемое шасси. На скорости до 100 км/ч задние колеса поворачиваются в противоположную сторону с передними для улучшения маневренности, а после 100 км/ч – в одну сторону для повышения стабильности.

Версия SL 55 разгоняется до "сотни" за 3,9 с, а SL 63 — за 3,6 с. Максимальная скорость — 295 и 315 км/ч соответственно. У дилеров новинка ожидается в начале будущего года, а цены станут известны ближе к старту продаж.

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