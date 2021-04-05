Mercedes-Benz поделился новыми подробностями о EQS

В преддверии дебюта нового флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS, компания поделилась очередной порцией информации о новинке.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мировая премьера модели назначена на 15 апреля, а пока нам рассказали о некоторых нюансах новинки.

Так, например, Mercedes-Benz EQS стал обладателем самого низкого среди серийных машин коэффициента аэродинамического сопротивления Cd — всего 0,2! Этого удалось достичь за счет тщательной проработки обтекаемого кузова в аэродинамической трубе, гладкому днищу, утопленным ручкам дверей, особой форме колесных дисков диаметром от 19 до 21 дюйма, а также ряду других инженерных решений.

EQS станет первой моделью, которая построена на новой модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture), созданной специально для электромобилей. Корпус батареи является частью силовой структуры кузова, к нему крепятся передний и задний подрамники. Плоская АКБ позволила сделать пол в салоне идеально ровным, а большая колесная база обеспечила простор для всех его обитателей. Кроме того, автомобиль получит пневматическую подвеску, которая обеспечит высокий уровень ездового комфорта.

Сама батарея будет производиться на предприятии компании в Хедельфингене. Литий-ионные АКБ сложной конструкции изготавливаются на производственной линии длиной около 300 м с 70 станциями производства и высокой долей автоматизированных операций. Множество компонентов, поступающих с других предприятий, монтируются в Хедельфингене в одну общую систему.

Для EQS предусмотрены АКБ энергоемкостью 90 и 108 кВтч, что обеспечит различные варианты запаса хода и мощности. В максимальной версии EQS сможет преодолеть более 700 км по циклу WLTP. Электросистема использует напряжение 400 вольт, а максимальная мощность зарядки — 200 кВт. В движении батарею можно подзаряжать с помощью системы рекуперации мощностью до 290 кВт у топовой двухмоторной версии.

Первоначально покупателям будут предложены две версии модели. EQS 450+ имеет задний привод и один электромотор с отдачей 333 л.с. и 568 Нм. Полноприводный EQS 580 4Matic оснащен двумя моторами, которые имеют в своем арсенале 524 л.с. и 855 Нм. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 210 км/ч.

Производство Mercedes-Benz EQS будет организовано на том же заводе Factory 56 в Зиндельфингене, где уже собирают новый S-Class. В Украине новинка ожидается осенью нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz начнет производство нового полностью электрического eSprinter в 2023 году.