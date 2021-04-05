Mercedes-Benz поділився новими подробицями про EQS

Напередодні дебюту нового флагманського електромобіля Mercedes-Benz EQS, компанія поділилася черговою порцією інформації про новинку.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Світова прем'єра моделі призначена на 15 квітня, а поки нам розповіли про деякі нюанси новинки.

Так, наприклад, Mercedes-Benz EQS став володарем найнижчого серед серійних машин коефіцієнта аеродинамічного опору Cd – всього 0,2! Цього вдалося досягти за рахунок ретельного опрацювання обтічного кузова в аеродинамічній трубі, гладкому днищу, втопленим ручкам дверей, особливій формі колісних дисків діаметром від 19 до 21 дюйма, а також ряду інших інженерних рішень.

EQS стане першою моделлю, яка побудована на новій модульній платформі MEA (Modular Electric Architecture), створеної спеціально для електромобілів. Корпус батареї є частиною силової структури кузова, до нього кріпляться передній та задній підрамники. Плоска АКБ дозволила зробити підлогу у салоні ідеально рівною, а велика колісна база забезпечила простір для всіх його мешканців. Крім того, автомобіль отримає пневматичну підвіску, яка забезпечить високий рівень комфорту поїздки.

Сама батарея буде проводитися на підприємстві компанії у Хедельфінгені. Літій-іонні АКБ складної конструкції виготовляються на виробничій лінії довжиною близько 300 м з 70 станціями виробництва та високою часткою автоматизованих операцій. Безліч компонентів, що надходять з інших підприємств, монтуються у Хедельфінгені у едину загальну систему.

Для EQS передбачені АКБ енергоємністю 90 або 108 кВтч, що забезпечить різні варіанти запасу ходу та потужності. У максимальній версії EQS може долати більше 700 км по циклу WLTP. Електросистема використовує напругу 400 вольт, а максимальна потужність зарядки – 200 кВт. У русі батарею можна заряджати за допомогою системи рекуперації потужністю до 290 кВт у топовій двомоторної версії.

Спочатку покупцям будуть запропоновані дві версії моделі. EQS 450+ має задній привід та один електромотор з віддачею 333 л.с. та 568 Нм. Повнопривідний EQS 580 4Matic оснащений двома моторами, які мають в своєму арсеналі 524 к.с. та 855 Нм. Максимальна швидкість в обох випадках обмежена на позначці 210 км/год.

Виробництво Mercedes-Benz EQS буде організовано на тому ж заводі Factory 56 у Зиндельфингене, де вже збирають новий S-Class. В Україні новинка очікується восени нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz почне виробництво нового повністю електричного eSprinter в 2023 році.