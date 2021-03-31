Mercedes начнет производство нового полностью электрического eSprinter в 2023 году

Ко второй половине 2023 года Mercedes начнет производство следующего полностью электрического eSprinter. Его хотят вывести на американский рынок.

Текущий Mercedes eSprinter пока продается в Европе, но не в США и Канаде из-за технических характеристик, не соответствующих требованиям США. Но это изменится с моделью следующего поколения с новой электрической универсальной платформой, которая поможет eSprinter выйти на Северную Америку. Об этом сообщает Motor1.

Модель будут строить на трех заводах: два из них в Германии и один в Южной Каролине, США. Последний производит Mercedes Sprinter и Metris уже 15 лет. На каждое предприятие выделят по 50 миллионов евро для налаживания производства. В новую платформу для фургона компания инвестирует 350 миллионов евро.

Также Mercedes добавил, что в 2022 году его заводы легковых автомобилей и фургонов во всем мире станут углеродно-нейтральными.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Amazon начала тестировать электрические микроавтобусы Rivian в Сан-Франциско. Компания инвестировала в них 2 миллиарда долларов и получит 100 000 электромобилей.