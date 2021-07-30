Volkswagen провел виртуальную презентацию кроссовера Taigo. Видео

Немецкая компания Volkswagen презентовала компактный купеобразный кроссовер для европейского рынка. Новинка разнообразит ассортимент SUV от VW, предлагаемых для жителей Старого Света.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка унифицирована с моделями Polo и T-Cross. Как и ее собратья, она использует базовую платформу MQB-A0 с полузависимой задней подвеской. Фактически перед нами немного видоизмененный VW Nivus, представленный в Бразилии еще в прошлом году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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По сравнению с T-Cross новинка стала на 159 мм длиннее (4266 мм) и на 64 мм ниже (1494 мм), а ширина (1757 мм) и колесная база (2566 мм) почти одинаковые. Объем багажного отделения у Taigo – 438 л, а у T-Cross он может вмещать 455 л.

От T-Cross новый Taigo унаследовал моторную гамму, которая включает несколько бензиновых турбированных двигателей TSI. Версия начального уровня получила 1-литровый 3-цилиндровый мотор мощностью 95 л.с., который работает с 5-ступенчатой "механикой". За ним идет аналогичный мотор мощностью уже 110 сил, который может работать в паре с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатым "роботом" DSG. На вершине линейки – версия с 4-цилиндровым 1,5-литровым мотором на 150 сил, в тандеме с которым будет использоваться 7-ступенчатая DSG. Привод у всех версий исключительно передний.

В стандартную комплектацию вошли светодиодные фары, а за доплату можно заказать матричную оптику IQ.LIGHT LED со светодиодной лентой на решетке радиатора, объединяющей фары и фирменную эмблему. А для любителей спортивного стиля предложили версию Taigo R-Line c более агрессивным дизайном.

Интерьер унифицирован с моделями T-Cross и Polo. Уже в начальной комплектации предлагается цифровая приборная панель с 8-дюймовым экраном, кондиционером, мультимедийной системой с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, центральная подушка безопасности между передними сиденьями и система автоматического экстренного торможения.

На более дорогих версиях используется 10,25-дюймовый дисплей шкалы приборов, а экран мультимедиа имеет диагональ 8 или 9,2 дюйма. Такая мультимедийная система имеет расширенный набор функций, включая навигацию. Также в списке опций есть панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль Travel Assist. На выбор покупателям будут предложены диски диаметром от 16 до 18 дюймов.

Мировой дебют перед широкой общественностью состоится в рамках автошоу IAA-2021, которая откроется в Мюнхене в сентябре. У дилеров купеобразный Taigo появился в декабре, а цены станут известны ближе к началу продаж.

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