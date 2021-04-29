Volkswagen представил ID.4 GTX с почти 300 лошадиными силами

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
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Volkswagen

Volkswagen представил ID.4 осенью 2020 года, но уже сейчас выпустил его новую версию GTX с большей мощностью.

Марка использует приставку GTX для быстрых автомобилей. Ранее она была в спортивных версиях Golf, Jetta и Scirocco, а теперь ее впервые использовали для автомобиля без двигателя внутреннего сгорания. Об этом сообщает Motor1.

В отличие от стандартного ID.4, который имеет один электродвигатель и задний привод, GTX получил еще один мотор, установленный спереди. Мощность выросла с 201 л.с. до 295 л.с. Теперь до "сотни" электрический кроссовер разгоняется за 6,2 секунды, а максимальная скорость выросла до 180 км/ч.

Задняя часть Volkswagen ID.4 GTX

VW ID.4 GTX использует систему электронноуправляемого полного привода. В нормальных дорожных условиях автомобиль заднеприводный, а при проскальзывании колес электроника подключает переднюю ось. AWD также начинает работать, когда водитель решает сильнее нажать на педаль акселератора для "спортивного стиля вождения". Переход с заднего привода на полный происходит за считанные миллисекунды, и VW утверждает, что это настолько плавно, что водитель этого даже не заметит.

ID.4 GTX имеет в базовой комплектации 20-дюймовые диски. В качестве опции можно заказать 21-дюймовые, которые идут в комплекте с увеличенными до 358 мм передними тормозными дисками. Доступный за отдельную плату пакет Sports уменьшает клиренс на 15 мм. Также можно приобрести адаптивные амортизаторы, которые входят в пакет Sports Plus.

Автомобилю оставили аккумулятор мощностью 77 кВтч. В GTX он позволяет проехать до 480 км на одном заряде по WLTP. Это меньше, чем 520 км в стандартной версии, но этого следует ожидать, учитывая, что GTX тяжелее из-за дополнительного переднего электромотора. Быстрая зарядка на 125 кВт позволяет за полчаса получить энергии на 300 км пробега.

Салон электрического внедорожника

GTX также обновили внешний вид. Он получил трехточечные светодиодные фонари, расположенные вертикально в воздухозаборниках, которые являются эксклюзивными для модели, а также глянцево-черное покрытие решетки. Версия на фото окрашена в новый цвет Metallic Kings Red, а черный салон разбавили красными вставками.

Также внедорожник получил подогрев руля, 30-цветное светодиодное освещение, индивидуально регулируемые передние подлокотники и раскладные задние сиденья. Кроме того, доступны многочисленные дополнительные пакеты, которые добавляют главный дисплей с дополненной реальностью и обновленный 12-дюймовый информационно-развлекательный комплекс, который заменяет стандартный 10-дюймовый экран.

В Европе автомобиль поступит в продажу этим летом. В Германии он будет стоить от 50415 евро, из которых 7500 евро можно будет вернуть за счет государственной субсидии.

Для модели доступно много пакетов для модификации экстерьера и интерьера

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на тестах замечен электрический кроссовер VW ID.5.

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