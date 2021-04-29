Volkswagen представил ID.4 GTX с почти 300 лошадиными силами

Volkswagen представил ID.4 осенью 2020 года, но уже сейчас выпустил его новую версию GTX с большей мощностью.

Марка использует приставку GTX для быстрых автомобилей. Ранее она была в спортивных версиях Golf, Jetta и Scirocco, а теперь ее впервые использовали для автомобиля без двигателя внутреннего сгорания. Об этом сообщает Motor1.

В отличие от стандартного ID.4, который имеет один электродвигатель и задний привод, GTX получил еще один мотор, установленный спереди. Мощность выросла с 201 л.с. до 295 л.с. Теперь до "сотни" электрический кроссовер разгоняется за 6,2 секунды, а максимальная скорость выросла до 180 км/ч.

VW ID.4 GTX использует систему электронноуправляемого полного привода. В нормальных дорожных условиях автомобиль заднеприводный, а при проскальзывании колес электроника подключает переднюю ось. AWD также начинает работать, когда водитель решает сильнее нажать на педаль акселератора для "спортивного стиля вождения". Переход с заднего привода на полный происходит за считанные миллисекунды, и VW утверждает, что это настолько плавно, что водитель этого даже не заметит.

ID.4 GTX имеет в базовой комплектации 20-дюймовые диски. В качестве опции можно заказать 21-дюймовые, которые идут в комплекте с увеличенными до 358 мм передними тормозными дисками. Доступный за отдельную плату пакет Sports уменьшает клиренс на 15 мм. Также можно приобрести адаптивные амортизаторы, которые входят в пакет Sports Plus.

Автомобилю оставили аккумулятор мощностью 77 кВтч. В GTX он позволяет проехать до 480 км на одном заряде по WLTP. Это меньше, чем 520 км в стандартной версии, но этого следует ожидать, учитывая, что GTX тяжелее из-за дополнительного переднего электромотора. Быстрая зарядка на 125 кВт позволяет за полчаса получить энергии на 300 км пробега.

GTX также обновили внешний вид. Он получил трехточечные светодиодные фонари, расположенные вертикально в воздухозаборниках, которые являются эксклюзивными для модели, а также глянцево-черное покрытие решетки. Версия на фото окрашена в новый цвет Metallic Kings Red, а черный салон разбавили красными вставками.

Также внедорожник получил подогрев руля, 30-цветное светодиодное освещение, индивидуально регулируемые передние подлокотники и раскладные задние сиденья. Кроме того, доступны многочисленные дополнительные пакеты, которые добавляют главный дисплей с дополненной реальностью и обновленный 12-дюймовый информационно-развлекательный комплекс, который заменяет стандартный 10-дюймовый экран.

В Европе автомобиль поступит в продажу этим летом. В Германии он будет стоить от 50415 евро, из которых 7500 евро можно будет вернуть за счет государственной субсидии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на тестах замечен электрический кроссовер VW ID.5.