Концепт ID.LIFE получит вневременной дизайн

На автошоу в Мюнхене компания Volkswagen продемонстрировала экспериментальный электрический хэтчбек, который должен стать самым доступным представителем семейства "зеленых" авто бренда. По мнению дизайнеров, коммерческий успех новинки будет зависеть от его внешнего облика.

Об этом рассказал шеф-дизайнер VW Йозеф Кабан в интервью порталу Autoblog. Представленный компанией концепт Volkswagen ID.LIFE является предвестником новой компактной модели, которая для многих может стать первым электромобилем бренда.

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В отличие от уже серийных образцов семейства ID, концептуальный ID.LIFE обладает самобытным обликом и даже несет некоторые ретро мотивы. По мнению Кабана, бренд VW нуждается в автомобиле с классическим вневременным дизайном.

В основе VW ID.LIFE лежит электрическая платформа MEB с передним приводом, компактным электромотором на 230 л.с. и батареей на 57 кВтч. С таким арсеналом концепт сможет преодолевать без остановки до 400 км.

В серийное производство самый маленький представитель "зеленого" семейства Volkswagen отправится через несколько лет, а его цена составит порядка 20 тысяч евро.

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