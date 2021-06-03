Ford готовит компактный электрокросс на платформе VW

Американская компания Ford в рамках программы сотрудничества с немецким концерном Volkswagen получит доступ к модульной платформе MEB. Первым ее примерит компактный электрический кроссовер, который займет место на ступеньку ниже Mustang Mach-E.

Об этом сообщает британский Autocar. Напомним, что два года назад два автомобильных гиганта подписали соглашение о сотрудничестве. Первоначально планировались совместные проекты по созданию пикапов и коммерческих моделей. Но теперь кооперация будет гораздо более широкой.

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В частности, появилась первая информация, что на платформе MEB инженеры Ford начали разработку кроссовера. Новинка станет аналогом недавно представленного Volkswagen ID.4. Но, чтобы избежать внутренней конкуренции, Ford получит собственный дизайн интерьера и экстерьера, а также индивидуальные настройки. Также ожидается, что новинка получит цифровой кокпит с глубокой адаптацией программного обеспечения от Google.

Кооперация двух концернов позволит существенно снизить расходы на разработку и производство новых электрических моделей. Дебют электрического кроссовера намечена на 2022 год. Производство будет организовано на европейском заводе Ford в Кельне.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford получила рекордное количество заказов на электропикап F-150 Lightning.