Kia показал тизеры нового электромобиля EV6

Kia показал первые официальные тизеры нового электромобиля EV6, который будет построен на глобальной платформе E-GMP.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Первый полностью электрический автомобиль марки Kia дебютирует в первом квартале нынешнего года.

Kia показал первые изображения модели, получившей обозначение EV6. Новинка получит обтекаемый кузов, выдвижные ручки дверей и оригинальную светодиодную светотехнику. Автомобиль будет технически во многом идентичен Hyundai Ioniq 5, который презентовали недавно. Таким образом, можно предположить, что он получит два варианта батарей на выбор емкостью 58 или 72,6 кВтч, а также задне- или полноприводная трансмиссия. Полноприводная версия получит два электромотора развивают суммарно 306 л.с. и 605 Нм момента.

Полноприводная версия может разгонятся от 0-100 км/ч за 5,2 секунды. В свою очередь переднеприводная модель с более крупной батареей может преодолеть 480 км по циклу WLTP.

Все детали будут представлены в ближайшее время. Новинка будет предложена не только в Южной Корее, но и на внешних рынках.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Taycan Cross Turismo. Покупателям будут предложены четыре модификации новинки. Стандартной для всех является АКБ Performance Battery Plus энергоемкостью 93,4 кВт. Все версии модели оснащены двумя электромоторами, расположенными на каждой из осей и приводящими в движение свою пару колес.