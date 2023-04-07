Ioniq 6 получил титул Всемирного автомобиля года

На автомобильном салоне в Нью-Йорке прошла церемония награждения финалистов конкурса "Всемирный автомобиль года". Главный приз и еще две награды в других номинациях получил южнокорейский электрокар Ioniq 6.

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Об этом сообщает пресс-служба конкурса WCOTY. Это уже вторая тройная победа электрокаров корейского бренда. Напомним, что в прошлом году жюри конкурса наградили сразу тремя призами электромобиль Ioniq 5.

В этом году жюри конкурса отдали предпочтение Ioniq 6 не только в главной номинации "Всемирный автомобиль года", а еще в двух – "Всемирный электромобиль года" и "Лучший автомобильный дизайн года". Кстати, в прошлом году жюри назвало Ioniq 5 победителем в тех же категориях. Специалисты отметили уникальный аэродинамический дизайн и большой запас хода модели. В состав жюри вошли 105 автомобильных журналистов из 35 стран.

Напомним, что Ioniq 6 построен на глобальной электрической платформе E-GMP, которая помимо ряда дизайнерских и технологических решений позволяет сверхбыструю зарядку в 800 В, что позволяет восстановить заряд автомобиля от 10 до 80% всего за 18 минут. А благодаря сверхнизкому коэффициенту сопротивления воздуху 0.21, Ioniq 6 является одним из самых аэродинамических и энергоэффективных электрических автомобилей на рынке. Номинальный пробег WLTP на одном заряде составляет 614 км. Стандартная моноприводная модель с 18-дюймовыми дисками потребляет 13,9 кВт/ч на 100 км по WLTP.

В этом году жюри конкурса также отмечало главного дизайнера Hyundai Сан Юп Ли "Человеком года в автомобильной отрасли" за его весомый вклад в инновации и дизайн электрических моделей бренда, в частности Ioniq 6, нового кроссовера Hyundai Kona и экспериментального автомобиля N Vision 74.

Также призами конкурса был награжден Lucid Air в номинации "Всемирный автомобиль года в классе люкс", KIA EV6 GT в номинации "Всемирный спортивный автомобиль года", а также Citroen C3, который был признан "Всемирным городским автомобилем года".

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