Индийская Tata презентовала целое созвездие новинок. Видео

На "домашнем" автошоу Auto Expo 2023 в Дели индийский автопроизводитель провел яркую презентацию новых стильных моделей, включая электрический кроссовер Sierra EV. Всего в экспозиции было четыре концепткара и три новых серийных модели.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Главной новинкой экспозиции стал электрический кроссовер Tata Sierra EV. Он стал продолжателем идей, реализованных первоначально в концепте Sierra EV, показанном в 2020 году. Дизайн модели стал более рафинированным и близким к серийному варианту.

Пятидверный SUV выглядит эффектно и выразительно. Чистые линии контрастируют с крупными прямоугольными колесными арками, а тонкие светодиодные фары на всю ширину передней добавляют облику агрессивности. Дизайнеры оригинально обыграли форму средней стойки и боковых стекол, создав отсылку к серийной модели Tata Sierra прошлых лет. Кроме того, чувствуется родство с британским брендом Land Rover, который также входит в империю Tata.

Интерьер концепта выполнен в модном сегодня стиле минимализма. Для отделки используется несколько приятных на ощупь текстур. Центральное место на торпеде занимает сдвоенный цифровой дисплей, состоящий из двух экранов диагональю 10,25 дюйма.

Дизайн сидений и фоновая подсветка придают интерьеру футуристический вид. Дополнительный свет в салоне обеспечивает большой люк в крыше. Связь с природой подчеркивают растения в изящных вазах, встроенных в задние дверях.

Серийное производство нового поколения Tata Sierra EV запланировано на 2025 год. Автомобиль будет предложен как к традиционным ДВС, так и в полностью электрическим варианте. В основе конструкции будет лежать новая архитектура Tata ALFA (Agile Light Flexible Advanced).

Еще одна интересная новинка – концепт Tata Harrier EV. От серийной одноименной модели автомобиль отличается электроприводом, а также измененным дизайном передней и задней части кузова, новыми тонкими светодиодными фарами, а также утопленными в корпус ручками дверей. Автомобиль построен на глобальной платформе OMEGA-Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture), которая уже используется на Land Rover Discovery Sport. Кроме того, в отличие от версии Harrier с ДВС, которая оснащается передним приводом, электромобиль имеет полный привод, благодаря наличию двух электромоторов. Появление новинки на рынке ожидается в 2024 году.

Концепт Tata Curvv стал дальнейшим развитием аналогичной модели, впервые показанной весной прошлого года. Новинка отличается иными бамперами и привычными зеркалами заднего вида. Автомобиль использует платформу Gen 2 Nexon, которая позволяет использовать как ДВС, так и электромоторы. В серию модель пойдет с турбированными 1,2- и 1,5-литровыми двигателями.

Концепт Avinya также использует электротягу. Он пополнит модельный ряд в 2025 году. Ожидается, что новинка сможет преодолевать на одной зарядке свыше 500 км.

Помимо перспективных образцов на стенде компании были представлены новые версии уже выпускаемых моделей. Так Tata Altroz Racer представляет собой спортивный вариант модели Altroz. Он отличается турбированным 1,2-литровым мотором мощностью 120 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая "механика". Кроме того, автомобиль получил богатую комплектацию, в которую помимо прочего вошли 16-дюймовые легкосплавные диски, 6 подушек безопасности, 7-дюймовая шкала приборов, 10,25-дюймовый экран инфо-развлекательной системы, люк с электроприводом, сиденья с функцией подогрева и вентиляции, отделка из искусственной кожи кондиционер и беспроводная зарядка для гаджетов.

Также Tata показала модели Altroz и Punch в исполнении iCNG. Обе новинки оснащены 1,2-литровым мотором, который работает на сжатом природном газе (CNG).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tata представила новый 7-местный внедорожник.