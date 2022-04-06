Tata показала эффектный концепт электрокроссовера Curvv Concept

Крупный машиностроительный концерн Tata из Индии планирует включиться в конкурентную борьбу с мировыми брендами в области электромобилей. Прообразом первого электромобиля бренда стал концепт Tata Curvv

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ожидается, что в продуктовом портфолио электрический купеобразный кроссовер должен появится в ближайшие два года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Curvv выполнен в новой фирменном стиле компании, получившим название "Digital", для которого характерны чистые поверхности и динамичные линии. Кузов имеет модную купеобразную форму. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику, яркие пластиковые накладки на колесных арках, а также треугольные ДХО в переднем бампере.

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В салоне расположены два среднеразмерных дисплея на приборной панели – первый представляет собой цифровую шкалу приборов, а второй отвечает за вспомогательные функции и мультимедиа. Руль с двумя спицами имеет подсвеченную эмблему и сенсорные кнопки управления. Также автомобиль получил панорамную крышу, светодиодную подсветку салона, футуристические кресла с современным орнаментом на тканевой основе.

SUV создан на электрической архитектуре Tata второго поколения. Ожидается, что автомобиль сможет преодолевать до 500 км и будет обладать высокими техническими характеристиками. Кроме того, в Tata подтвердили, что будет аналогичная версия с ДВС.

В модельной гамме компании серийная версия Curvv займет место на ступеньку выше компактного кроссовера Nexon EV – самого продаваемого в Индии электромобиля. С 2021 года компания Tata предлагает на внутреннем рынке модель Tigor EV, бюджетный компактный седан, который является второй электрической моделью марки. Компания планирует до 2025 года предложить 8 новых моделей электромобилей и к 2026 году увеличить продажи электромобилей в Индии до 25%.

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