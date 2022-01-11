Hyundai готовит новый электромобиль Ioniq 6

Электрический хэтчбек Ioniq 5 получил восторженные отзывы по всему миру, и в корейской компании надеется развить этот успех с седаном Ioniq 6. Прототипы уже проходят дорожные тесты.

Об этом сообщает портал Carscoops. В рамках программы электрификации, которая предлагает планомерный переход на производство машин с нулевыми выбросами в атмосферу, в корейской компании Hyundai готовят несколько новых моделей, в том числе, седан Ioniq 6.

Видео дня

На дорогах Германии заметили тщательно замаскированный камуфляжем прототип будущего седана Ioniq 6. Новинка получит обтекаемый кузов с покатой крышей, что позволит снизить расход электроэнергии. По своим габаритным размерам она будет сопоставима с современной Sonata. На прототипе установлены традиционные зеркала заднего вида, но, в качестве опции ожидаются камеры. Также автомобиль получит узнаваемую матричную оптику спереди и сзади.

В основе конструкции будет лежать уже опробованная на других моделях электрическая платформа E-GMP. Предположительно новинка поучит аккумуляторную батарею емкостью 73 кВтч, которая позволит преодолевать более 480 км. Также ожидается, что модель будет предложена в двух вариантах силовых агрегатов. Для базовой версии будет предусмотрен один электродвигатель мощностью 160 кВт (218 л.с.). А для более требовательных клиентов предложат вариант с двумя двигателями суммарной мощностью 230 кВт (313 л.с.).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, водородный Hyundai Nexo заступил на службу в полиции.