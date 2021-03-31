Genesis продемонстрировал концепт Genesis X

Компания Genesis презентовала в Лос-Анджелесе стильный и элегантный концепт Genesis X.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Электрический купе категории GT демонстрирует направление развития дизайна марки на ближайшие годы.

Электрический купе категории GT демонстрирует направление развития дизайна марки на ближайшие годы genesisnewsusa.com

Это всего лишь пятый концерн молодого бренда. Он продолжает развитие концепции "двух линий", которая реализована в оригинальной светотехнике, на задних стеклах и мелких деталях, например, камерах заднего вида, которые сменили привычные зеркала.

Дизайнерская тема "двух линий" реализована в различных деталях, например, камерах заднего вида genesisnewsusa.com

Автомобиль получил характерную решетку радиатора с крупными ячейками, выразительный передний бампер и "мускулистые" крылья.

Подчеркнуть экологическую составляющую модели призваны зеленые суппорта тормозной системы, а также уникальный цвет Lençоis Blue genesisnewsusa.com

Автомобиль получил характерную решетку радиатора с крупными ячейками genesisnewsusa.com

Подчеркнуть экологическую составляющую модели призваны зеленые суппорта тормозной системы, а также уникальный цвет Lençоis Blue, названный в честь лагун бразильского национального парка Ленсойс-Мараньенсис. Уникальные песчаные лагуны, которые заполняются водой в сезон тропических дождей, привлекают в парк большое количество туристов.

Genesis X имеет тщательно проработанный с точки зрения аэродинамики кузов genesisnewsusa.com

Водительское место напоминает кокпит самолета, в котором все органы управления и цифровые дисплеи окружают пилота. От пассажира его отделяет массивная центральная консоль, а визуально их разделили цветом – водительское место оформлено в коричневых тонах, а пассажирское отделение – в черных.

Водительское место напоминает кокпит самолета, в котором все органы управления и цифровые дисплеи окружают пилота genesisnewsusa.com

От пассажира водителя отделяет массивная центральная консоль genesisnewsusa.com

Не менее оригинально выполнен селектор управления режимами работы силового агрегата и трансмиссии, который представляет собой подвижную сферу, которая на стоянке переворачивается, превращаясь в эффектный кристалл.

Селектор управления режимами работы силового агрегата и трансмиссии представляет собой подвижную сферу genesisnewsusa.com

В компании не сообщают технических характеристик, но можно предположить, что в концепте используется представленная ранее глобальная электрическая платформа E-GMP, уже нашедшая применение на недавно представленных электромобилях Ioniq 5 и Kia EV6.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Genesis готовит конкурента кроссоверу Tesla Model Y. Ожидается, что автомобиль сможет преодолевать на полностью зараженной батарее расстояние порядка 500 км, а на быстрой зарядной станции за 5 минут можно будет дозарядить АКБ, чтобы преодолеть следующие 100 км.