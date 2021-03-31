Genesis продемонстрував концепт Genesis X

Компанія Genesis презентувала у Лос-Анджелесі стильний та елегантний концепт Genesis X.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Електричний купе категорії GT демонструє напрям розвитку дизайну марки у найближчі роки.

Електричний купе категорії GT демонструє напрям розвитку дизайну марки у найближчі роки genesisnewsusa.com

Це всього лише п'ятий концерн молодого бренду. Він продовжує розвиток концепції "двох ліній", яка реалізована в оригінальній світлотехніки, на задніх стеклах та дрібних деталях, наприклад, камерах заднього виду, які змінили звичні дзеркала.

Дизайнерська тема "двох ліній" реалізована в різних деталях, наприклад, камерах заднього виду genesisnewsusa.com

Автомобіль отримав характерну решітку радіатора з великими комірками, виразний передній бампер та "м'язисті" крила.

Підкреслити екологічну складову моделі покликані зелені супорта гальмівної системи, а також унікальний колір Lençоis Blue genesisnewsusa.com

Автомобіль отримав характерну решітку радіатора з великими комірками genesisnewsusa.com

Підкреслити екологічну складову моделі покликані зелені супорта гальмівної системи, а також унікальний колір Lençоis Blue, названий на честь лагун бразильського національного парку Ленсойс-Мараньєнсіс. Унікальні піщані лагуни, які заповнюються водою у сезон тропічних дощів, залучають у парк велику кількість туристів.

Genesis X має ретельно пророблений з точки зору аеродинаміки кузов genesisnewsusa.com

Водійське місце нагадує кокпіт літака, у якому всі органи управління та цифрові дисплеї оточують пілота. Від пасажира його відокремлює масивна центральна консоль, а візуально їх розділили кольором – водійське місце оформлено в коричневих тонах, а пасажирське відділення – в чорних.

Водійське місце нагадує кокпіт літака, в якому всі органи управління та цифрові дисплеї оточують пілота genesisnewsusa.com

Від пасажира водія відділяє масивна центральна консоль genesisnewsusa.com

Не менш оригінально виконаний селектор управління режимами роботи силового агрегату та трансмісії, який являє собою рухливу сферу, яка на стоянці перевертається, перетворюючись на ефектний кристал.

Селектор управління режимами роботи силового агрегату і трансмісії являє собою рухливу сферу genesisnewsusa.com

У компанії не повідомляють технічних характеристик, але можна припустити, що у концепті використовується представлена раніше глобальна електрична платформа E-GMP, вже знайшла застосування на недавно представлених електромобілях Ioniq 5 та Kia EV6.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Genesis готує конкурента кросоверу Tesla Model Y. Очікується, що автомобіль зможе долати на повністю зараженої батареї відстань близько 500 км, а на швидкій зарядної станції за 5 хвилин можна буде дозаряда АКБ, щоб подолати такі 100 км.