Ford сможет расширить линейку электрокаров за счет Volkswagen

Компания Ford планирует расширить ассортимент электромобилей за счет более тесной кооперации с немецким концерном Volkswagen. Новые модели с "голуюім овалом" будут использовать платформу MEB.

Об этом сообщает портал Carscoops. В рамках расширения сотрудничества между двумя автомобильными гигантами компания Ford намерена увеличить гамму электрокаров.

Помимо кооперации в сфере коммерческого транспорта, в настоящее время специалисты Ford проводят тесты компактного кроссовера на базе компактной платформы MEB, который должен дебютировать в 2023 году. Он будет занимать место в иерархии бренда на ступеньку ниже Mustang Mach-E.

"У нас есть свое видение, а также определенные договоренности с Volkswagen. – комментирует Стюарт Роули, руководитель Ford of Europe. – Мы изучаем возможности для совместного взаимовыгодного сотрудничества. В наших ближайших планах создание совместных коммерческих моделей, использование платформы MEB , а также работа в других областях".

У компании Ford есть собственная электрическая архитектура, которая лежит в основе модели Mustang Mach-E, а также платформа, которую планируется использовать для пикапа F-150 Lightning. Тем не менее, по словам Роули, имеет смысл для компании воспользоваться наработками VW, который занимает серьезное положение на европейском рынке, в частности, в сегменте машин малого и среднего классов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на тестах замечен электрический кроссовер VW ID.5. Новинка пополнит предложение компании в сегменте электрокаров.