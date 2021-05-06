Ford выпустит электрический пикап F-150 Lightning

Новый электрический пикап Ford получит название F-150 Lightning и поступит в продажу в середине 2022 года.

Название "Lightning" является культовой для марки. Впервые его получил пикап SVT F-150 Lightning, который был представлен в девятом поколении в 1993 году, а затем с ним ездило десятое поколение модели. Об этом сообщает сайт Car and Driver.

В документах, которые стали доступны журналистам, новое имя показало вместе со ссылкой на электрический кроссовер Mustang Mach-E и электрический грузовой фургон E-Transit. В то же время в ответ на запрос Ford сообщили, что "очень рады представить полностью электрический F-150 очень скоро, но не комментируют спекуляции относительно будущих продуктов".

Ford привлек много внимания, когда применил имя Mustang к своему первому электрическому кроссоверу, и теперь электрическая версия его самого продаваемого пикапа оживит легендарное название для уличных грузовиков. В прошлом году Ford продал 787 422 пикапов F-серии, и новая электрическая модель должна конкурировать с другими электрическими пикапами, такими как GMC Hummer EV, Chevy Silverado и Tesla Cybertruck – все они смогут проезжать на одном заряде 563 км.

Ford не обнародовал много подробностей о силовом агрегате F-150 Lightning, но он будет иметь двойной мотор, что обеспечивает полный привод. Компания заявляет, что электрическая версия получит больше лошадиных сил и крутящего момента и самое лучшее ускорение среди всех F-150, которые сейчас представлены на рынке. Это означает, что он будет иметь более 450 лошадиных сил и будет разгонятся до 96 км/ч менее чем за 5,0 секунды.

Ожидается, что аккумуляторная батарея F-150 Lightning обеспечит радиус действия больше 482 км, поскольку Mustang Mach-E с наибольшим диапазоном имеет рейтинг EPA на 490 км пробега. Ford также запатентовал расширитель диапазона, который должен получить электрокар.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford представили наиболее спортивную и внедорожную версию F-150, которая получила название Raptor.