Ford получил рекордное количество заказов на электропикап F-150 Lightning

В компании Ford отрапортовали, что за первые 12 часов с момента старта приема заказов на новый электрический пикап F-150 Lightning желание приобрести модель выразили 20 тысяч потенциальных покупателей. Каждый из них внес депозит в размере $100.

Об этом сообщает AutoNews. Рекордными цифрами поделился в интервью CNBC руководитель Ford Джим Фарли. Для компании это вполне ожидаемый результат если вспомнить, что пикап F-150 является абсолютным бестселлером на американском рынке и самым продаваемым пикапом на протяжении 40 лет.

Да, возможно Ford F-150 Lightning выглядит не так брутально, как GMC Hummer EV, и не так эпатажно, как Tesla Cybertruck, но, у него есть все шансы иметь большой коммерческий успех на американском рынке

Этому, безусловно, будет способствовать доступная по американским меркам стоимость новинки – базовую версию оценили в $39974. От этой суммы стоит отнять $7500, которые покупателям компенсирует государство. Что касается более дорогих вариантов, то за комплектацию XLT просят от $52974, а топовая версия F-150 Lightning Platinum стартует с отметки $90474.

Базовая модель получит в свое распоряжение стандартную батарею и двигатель мощностью 426 л.с. У версии с АКБ увеличенной емкости мощность мотора будет достигать 563 л.с. Автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 4,5 секунды, имеет грузоподъемность 900 кг и способен буксировать за собой прицеп весом 4,5 тонны.

По предварительным оценкам компания Ford сможет выпускать до 70 тысяч электрических пикапов. Интересно отметить, что ажиотаж вокруг презентации электрического пикапа F-150 Lightning привел к росту курса акций компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford представил новое поколение F-150 Raptor.