E.Go анонсировала эффектный городской хэтчбек

Немецкая компания E.Go, которая занимается созданием электромобилей, презентовала яркий проект, получивший название e.wave x. Это вторая модель семейства, после показанного ранее хэтчбека Life. Помимо "внедорожного" обвеса новинка имеет более мощный мотор, увеличенный запас хода и обновленный интерьер.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Хэтчбек e.wave X получил новые массивные бамперы, две дополнительные фары на передней панели, багажные рейлинги на крыше и защитный обвес по периметру кузова. Под расширителями колесных арок скрываются 18-дюймовые легкосплавные диски (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Внутри e.wave X получил совершенно новый дизайн салона с большой 23-дюймовой панелью, которая объединила шкалу приборов и сенсорный экран мультимедийной системой. Автомобиль рассчитан на перевозку водителя и трех его спутников. Для отделки используется эко-кожа, пластиковые панели "под алюминий", а на центральной консоли есть отделение для беспроводной зарядки смартфона.

e.wave X оснащен электромотором мощностью 80 кВт (109 л.с.), что на 23 кВт (31 л.с.) меньше, чему у хэтчбека Life. Двигатель приводит в движение задние колеса, а водитель может выбирать между тремя режимами драйва – Eco, Comfort и Sport. Новая батарея обеспечивает модели запас хода до 240 км по циклу WLTP, что вдвое больше, чем у модели Life (117 км). Для зарядки используется устройство мощностью 11 кВт.

e.wave X поступит к заказчикам ближе к концу нынешнего года. Стоимость новинки стартует с отметки 24990 евро, что на 2000 евро дороже модели Life.

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