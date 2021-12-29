Беспилотник без руля: Waymo и Geely представили совместный проект

Американская компания Waymo, созданная Google в 2016 году, намерена объединить усилия по созданию беспилотных шаттлов с китайским холдингом Geely. Новинка будет производится в Поднебесной, а оттуда экспортироваться в США.

Об этом производитель сообщил на своей странице в Twitter. Работы по созданию автомобилей с автономным управлением компания Google анонсировала еще в 2016 году, когда создала для этих целей компанию Waymo. Ранее специалисты щедро делились информацией о тестах машин с автопилотами на американских дорогах. В качестве агрегатной базы использовались минивэны Chrysler Pacifica и кроссоверы Jaguar I-Pace.

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In our latest OEM collaboration, we’re pleased to work with @GeelyGroup as we integrate our Waymo Driver into a version of their new mobility-focused, all-electric Zeekr vehicle, designed for riders first. More: https://t.co/Qdf23Ln8Uw pic.twitter.com/5opt0Z1hxd — Waymo (@Waymo) December 28, 2021

Новым этапом проекта беспилотников Waymo стало участие в программе холдинга Geely. Для этих целей китайская сторона подключит недавно образованную компанию Zeekr, которая специализируется на электромобилях. В основе будущего автомобиля с автономным управлением будет лежать разработанная специалистами Geely модульная платформа SEA, а курировать проект будет шведское подразделение CEVT, которое также является частью холдинга.

На компьютерных иллюстрациях роботакси Zeekr-Waymo представляет собой электрический шатл. Доступ в просторный салон обеспечивают раздвижные двери без центральной стойки. Он позволяет вместить шесть человек. Управление возложено на полноценный автопилот Waymo Driver, поэтому привычного руля и других органов управления в машине нет. Пассажиры смогут выбрать нужный маршрут с помощью большого сенсорного экрана, расположенного на центральной консоли. Он же будет отвечать за развлекательные функции.

Производство беспилотных такси будет организовано в Китае на мощностях Zeekr, откуда они отправятся в США. Сроки появления автомобилей на улицах американских городов пока не объявлены.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, китайский IT-гигант Baidu показал автомобиль Robocar с автопилотом.