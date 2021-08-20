Baidu показала автомобиль Robocar с автопилотом

Китайский интернет-гигант Baidu представил второе поколение микрочипов Kunlun2, а также свой автомобиль с автопилотом Robocar, созданный с использованием новинки. Презентация состоялась в рамках ежегодной конференции Baidu World.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новое поколение чипов для систем искусственного интеллекта Kunlun2 созданы для использования в разнообразных устройствах. Они способны обрабатывать большие массивы данных, а также позволяют существенно увеличить мощность компьютеров. Подобные возможности найдут применение в различных сферах, в том числе, в автомобилях с автономным управлением.

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Также в рамках мероприятия компания Baidu представила свой Robocar. Прототип получил необычный внешний вид, отличающийся от привычных автомобилей. Доступ в просторный салон без каких-либо органов управления обеспечивают двери типа "крыло чайки". Машина способна перемещаться в пространстве без помощи водителя, снабжена системами распознавания лица и речи, а также сможет анализировать происходящее внутри и снаружи, чтобы максимально соответствовать задачам, поставленным пассажирами.

Пока в Baidu не комментируют сроков начала производства серийного варианта Robocar, но испытания подобных машин уже ведутся в ряде городов Китая, включая Пекин и Гуанчжоу. По словам вице-президента Baidu Вея Донга, в компании надеются, что фирменные технологии позволят сделать роботы-такси массовым явлением в ряде городов Китая в ближайшие 2 года.

"Мы верим, что автомобили будущего будут роботизированными, – рассказывает один из основателей Baidu Робин Ли. – Они смогут передвигаться автономно, выполнять ассистентские функции, а также будут самообучаемыми".

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