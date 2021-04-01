Geely представила новый электрический бренд Zeekr

Китайский холдинг Zhejiang Geely Holding Group анонсировал новый бренд электромобилей и показал первые фото будущей серийной модели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Концерн активно расширяет линейку своей электрической продукции. Помимо уже имеющихся в продуктовом портфолио EV-бендов Polestar, Maple и Geometry, для премиум сегмента решили создать еще один – Zeekr.

Первым электромобилем нового бренда стал "перелицованный" концепт Zero еще одного бренда, входящего в империю Geely – Lynk & Co.

Zeekr 001 сохранил узнаваемый дизайн концепта с характерными фарами, органично имплантированными в крылья, а также безрамочные двери с выдвижными ручками. Крупный стильный хэтчбек имеет в длину 4850 мм, ширину – 1980 мм, высоту – 1530 мм, а его колесная база достигает внушительных 2999 мм.

Салон также почти полностью перекочевал с концепта Zero. Автомобиль получил полностью цифровой кокпит с приборной шкалой диагональю 8,8 дюйма, а за второстепенные функции и мультимедиа отвечает "планшет" диагональю 15,4 дюйма. Оперативная информация проецируется непосредственно на стекло перед глазами водителя. Количество физических кнопок сведено к минимуму, а дизайн интерьера выполнен в модном сегодня стиле минимализма.

В основе хэтчбека лежит новая архитектура Geely SEA. Она позволяет создавать модели любого класса, устанавливать от 1 до 3 электромоторов, а также дополнительный бензогенератор. Кроме того, новые 800-вольтовые батареи для SEA рассчитаны на срок службы в 2 млн км!

Новинка имеет пневмоподвеску, полный привод и способна разгоняться до "сотни" за 4 секунды. Батареи емкостью 110 кВт хватит чтобы преодолеть порядка 700 км.

В Zeekr намерены использовать в продвижении своей продукции новые бизнес-модели, например, продажи через интернет. В развитие новообразованной компании холдинг Zhejiang Geely Holding Group намерен инвестировать порядка $305 млн. Официальная презентация нового бренда и первой модели компании запланирована на 15 апреля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Geely и Mercedes-Benz покажут электрический внедорожник Smart в сентябре. Согласно условиям соглашения, Mercedes отвечает за дизайн новой модели, а Geely берет на себя руководство в разработке и производстве.