Audi Sport начала испытания болида RS Q e-tron для ралли Дакар

Спортивное подразделение немецкой компании Audi приступило к испытаниям гоночного болида RS Q e-tron, который в начале будущего года выйдет на старт легендарного марафона "Дакар". Автомобиль оснащен уникальной гибридной силовой установкой.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Audi активно внедряет электрические технологии не только на серийных моделях, но и в автоспорте.

"Quattro изменил правила игры на чемпионате мира по ралли. Audi была первой маркой, выигравшей 24 часа Ле-Мана с электрифицированной трансмиссией. Теперь мы хотим открыть новую эру ралли "Дакар", тестируя и развивая нашу технологию e-tron в экстремальных условиях", – рассказал Юлиус Зеебах, руководитель подразделения Audi Sport GmbH.

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Поскольку в пустыне нет возможности для зарядки, на Audi RS Q e-tron установлен высокоэффективный ДВС TFSI, который используется на гоночных моделях компании в кольцевом чемпионате DTM. Он не имеет механической связи с колесами и используется для зарядки высоковольтной батареи, питающей электромоторы. Так как ДВС работает в условиях, близких к идеальным, он расходует минимальное количество топлива.

Трансмиссия Audi RS Q e-tron – электрическая. На передней и задней осях установлены мотор-генераторы (MGU) от Audi e-tron FE07 Formula E, разработанные подразделением Audi Sport для сезона 2021 года. Для использования MGU в ралли "Дакар" потребовалось внести лишь незначительные изменения. Третий MGU идентичной конструкции работает в паре с ДВС. Кроме того, дополнительная электроэнергия поступает к АКБ за счет рекуперации энергии торможения. Батарея весит около 370 кг и имеет емкость около 50 кВтч.

Максимальная мощность силового агрегата достигает 500 кВт. Какая часть этого может быть использована во время ралли "Дакар", все еще решается организаторами. Электропривод имеет множество преимуществ перед традиционным. Среди них – возможность мгновенно менять распределение крутящим моментом между передними и задними колесами, меньшая масса за счет отсутствия карданных валов, межосевого дифференциала и раздаточной коробки, а также возможность рекуперации энергии торможения.

До конца года компания планирует провести все необходимые испытания и подготовить Audi RS Q e-tron к старту гонки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение Audi Sport презентовало гоночный болид R8 LMS GT3 Evo II для кольцевых гонок на выносливость.