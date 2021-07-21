Audi Sport презентовала гоночный болид R8 LMS GT3 Evo II
Спортивное подразделение немецкой компании Audi представила новую версию своего гоночного болида R8 LMS GT3 для предстоящего сезона 2022. Автомобиль доступен для заказа частными командами по цене 429 тысячи евро ($505005) без учета налогов.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка стала дальнейшей эволюцией модели R8 LMS GT3, дебютировавшей в 2015 году и модернизированной в 2018-м. Автомобиль будет предложен в нескольких спецификациях: GT3, GT2 и GT4.
Новый R8 LMS GT3 получил целый ряд изменений в аэродинамике, характеристиках мотора, подвески и системы Traction Control. В частности, для новинки подготовили иное заднее антикрыло, новую впускную систему для мотора V10, амортизаторы с 4-мя вариантами настройки, улучшенную систему контроля тяги и более эффективную систему климат-контроля.
Расположенный по центру 5,2-литровый V10 развивает мощность 585 л.с., которая передается к задним колесам посредством секвентальной 6-ступенчтатой трансмиссии и гоночного 3-дискового сцепления.
Новый Audi R8 LMS GT3 Evo II будет официально представлен на 24-часовой гонке в бельгийском Спа, а на тесты машина отправится в конце года. С 2009 года компания построила для соревнований 275 экземпляров Audi R8 LMS GT3 в различных спецификациях. На счету болида 83 победы в гонках и 106 титулов в различных чемпионатах по всему миру.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе был продан болид Формулы 1 Льюиса Хэмилтона. Автомобиль оценили в рекордную сумму.