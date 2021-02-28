Дебют Ioniq 5, перевозка детей и 'восстание' Tesla: главное за неделю

Дебют Ioniq 5, перевозка детей и "восстание" Tesla – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Nissan обновил для рынка Австралии X-Trail прошлого поколения. Компания пытается сохранить его конкурентоспособность в своем сегменте.

На YouTube-канале World Wide Video опубликовали видео обновления программного обеспечения сотен автомобилей Tesla. Несколько сотен электрокаров мигали "аварийками", подтверждая процесс "облачного" обновления ПО.

Компания Hyundai представила первого представителя нового бренда – электрический кроссовер Ioniq 5. Новинка получила привлекательный дизайн в духе минимализма с простыми геометрическими линиями и чистыми формами.

Кабинет министров Украины обязал перевозить детей, рост которых не превышает 1,45 метра, в легковом автомобиле только при наличии удерживающих систем (детское автокресло). Соответствующие изменения в правилах дорожного движения по перевозке детей в автомобилях утвердили на заседании правительства.

Среди наиболее интересных событий в автомобильном мире стала новость из Франции. Компания Peugeot рассказала о новой идентификации бренда и продемонстрировала стильную эмблему в стиле ретро.

Темой традиционного обзора АвтоОбоза на этой недели стали "Самые необычные автомобили, которые продаются в Украине".