Дебют Ioniq 5, перевозка детей и "восстание" Tesla: главное за неделю

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Дайджест
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Дебют Ioniq 5, перевозка детей и 'восстание' Tesla: главное за неделю

Дебют Ioniq 5, перевозка детей и "восстание" Tesla – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Nissan обновил для рынка Австралии X-Trail прошлого поколения. Компания пытается сохранить его конкурентоспособность в своем сегменте.

Nissan обновил для рынка Австралии популярный кроссовер X-Trail

На YouTube-канале World Wide Video опубликовали видео обновления программного обеспечения сотен автомобилей Tesla. Несколько сотен электрокаров мигали "аварийками", подтверждая процесс "облачного" обновления ПО.

На YouTube показали обновление ПО сотен Tesla.

Компания Hyundai представила первого представителя нового бренда – электрический кроссовер Ioniq 5. Новинка получила привлекательный дизайн в духе минимализма с простыми геометрическими линиями и чистыми формами.

Ioniq 5 получил привлекательный дизайн в духе минимализма

Кабинет министров Украины обязал перевозить детей, рост которых не превышает 1,45 метра, в легковом автомобиле только при наличии удерживающих систем (детское автокресло). Соответствующие изменения в правилах дорожного движения по перевозке детей в автомобилях утвердили на заседании правительства.

В Украине изменились правила перевозки детей в авто.

Среди наиболее интересных событий в автомобильном мире стала новость из Франции. Компания Peugeot рассказала о новой идентификации бренда и продемонстрировала стильную эмблему в стиле ретро.

Peugeot продемонстрировала стильную эмблему в стиле ретро

Темой традиционного обзора АвтоОбоза на этой недели стали "Самые необычные автомобили, которые продаются в Украине".

Кросс-купе – один из быстро развивающихся направлений в сегменте кроссоверов
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