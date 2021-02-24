Самые необычные автомобили, которые продаются в Украине: топ моделей

Выбор автомобиля – сложный процесс. Решение необходимо принимать на основании определенных эксплуатационных характеристик, которым транспортное средство должно соответствовать. Для наиболее требовательных покупателей существуют нишевые автомобили.

AutoOboz рассказывает о машинах, которые соответствуют самым необычным требованиям, а их внешность и позиционирование способны удивить. Такие модели находятся на границе классов и иногда стоят дороже среднестатистических автомобилей.

Кросс-купе, или купеобразный кроссовер, – тип кузова, который моментально своим названием вводит в замешательство. Такие автомобили объединяют в себе стилистические решения купе и внедорожников. Парадокс – ведь у купе только две двери, а машина для бездорожья не должна быть динамичной. В чем дело?

Этот нишевый сегмент создали маркетологи. Благодаря необыкновенному подходу, продемонстрированному BMW X6 в 2008 году, сегодня у нас есть один из наиболее успешных секторов автомобильного рынка. Купеобразные кроссоверы выглядят как спортивные машины, но обладают определенной подготовкой к бездорожью и полным приводом. В то же время по соображениям практичности кузов получил пять дверей, но салон и багажник в кросс-купе не настолько вместительны, как в традиционных кроссоверах.

Четырехдверные купе – тип автомобилей, которым в какой-то мере обязаны своим появлением купеобразные кроссоверы. Здесь также приходится иметь дело со странным названием, ведь купе должно быть двухдверным. Фактически, мы говорим о более стильным и имиджевых седанах, которые выглядят более элегантно и стоят дороже сравнимых по размерам четырехдверных авто. У Mercedes несколько таких моделей – их дизайн нравится почти всем.

Кросс-универсал – это по-настоящему круто. "Универсал повышенной проходимости", если притвориться серьезными людьми. Этот нишевый сегмент существует несколько десятилетий. Видимо, поэтому его модели кажутся такими основательными. В линейке автомобилей вроде Audi Allroad или Volvo Cross Country есть традиционная практичность, которая сочетается с увеличенным клиренсом, полноприводной трансмиссией и набором ассистентов движения по бездорожью. Благодаря пластиковому декору на кузове эти машины одинаково хорошо смотрятся в городе и на каменистой тропе.

А теперь самое интересное. Популярная на украинском рынке Skoda Octavia – вовсе не седан, как многие думают. Багажник у модели открывается вместе со стеклом, образуя пятую дверь. Некоторые лениво называют Octavia хэтчбеком, но это в действительности лифтбэк. Все еще популярный тип кузова, который также встречается, например, у Ford Mondeo или Opel Insignia.

Фастбэк – более маркетинговое развитие того же лифтбэка, который в данном случае выражен очень динамичным силуэтом. В массовом сегменте популярные автомобили такого формата – Peugeot 508 и Audi A7. В традиционном понимании сегодня фастбэки можно найти в сегменте роскошных автомобилей. Bentley Continental GT и Rolls-Royce Wraith – хорошие примеры.

OBOZREVATEL ранее сообщал о наиболее популярных типах автомобилей, которые представлены на рынке. Прежде, чем купить новую машину, необходимо как следует разобраться и четко определиться с функциями и требованиями для будущей машины.