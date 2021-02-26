Nissan обновил X-Trail прошлого поколения

Nissan обновил для рынка Австралии X-Trail прошлого поколения. Компания пытается сохранить его конкурентоспособность в своем сегменте.

В стандартной комплектации одной из новинок будет 7-дюймовый сенсорный дисплей. Внедорожник также оснащен Android Auto и Apple CarPlay во всех версиях. Цифровое радио предлагают в некоторых комплектациях. Об этом сообщает Carscoops.

"Добавление новой технологии и усовершенствованного оборудования безопасности еще больше улучшает популярный X-Trail и демонстрирует эволюцию автомобиля, который сыграл такую ключевую роль в жизни многих австралийцев. И в 2021 году эта история продолжается с этими модернизациями, благодаря которым X-Trail остается одним из самых привлекательных предложений внедорожников в Австралии", – заявил местный управляющий директор компании Стивен Лестер.

Семейство X-Trail 2021 состоит из моделей ST, ST-L, Ti и TS. Стоимость варьируется от 22 589 до 35 513 долларов США. Также в зависимости от того, какой вариант хочет выбрать покупатель, он может приобрести его с бензиновым двигателем объемом 2,0 или 2,5 литра, или с 2,0-литровым турбодизелем.

2,0-литровый бензиновый двигатель выдает 142 л. с. и 200 Нм и предлагается с передним приводом и шестиступенчатой МКП. 2,5-литровый имеет 169 л. с. и 226 Нм и подключается к вариатору и переднему или заднему приводу. Дизель выдает 174 л. с. и 380 Нм, доступных при 2000 об/мин, и расходует в среднем 6,0 л на 100 км.

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