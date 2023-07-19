Дешевые китайские автомобили могут удивить в ДТП

Новые китайские автомобили Nio проверили в серии европейских краш-тестов Euro NCAP. Электрокары, которые дешевле своих мировых соперников, показали хорошие результаты, значит, могут приятно удивить в случае ДТП.

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По информации Autocar, в испытаниях приняли участие седан Nio ET5 и кроссовер Nio EL7. Обе модели готовятся выйти на европейский рынок.

В 2023 году для получения высоких оценок в Euro NCAP недостаточно крепкого кузова и правильно спроектированных зон деформации. Необходима также корректная работа систем активной безопасности – обнаружение других участников дорожного движения и мониторинг состояния водителя.

За безопасность взрослых пассажиров Nio ET5 получил 96%, детей – 85%. Обнаружение уязвимых участников движения (пешеходы и мотоциклисты) оценили в 83%.

Электрический кроссовер Nio EL7 справился чуть хуже, но тоже хорошо: 93% за безопасность взрослых пассажиров, 85% – детей, обнаружение уязвимых участников движения – 80%.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, китайцы предлагают покупателям странный автомобиль в интернет-магазине. Электрический внедорожник удивляет дизайном и привлекает очень низкой ценой.