Электромобиль с сайта Alibaba оценили всего в 1700 долларов

В продаже появился необычный китайский электромобиль Telee Rover всего за 1700 долларов. Его продают онлайн, однако покупатели в итоге могут получить не то, на что рассчитывали. Низкая цена должна стать первым тревожным звоночком.

Видео дня

Странный автомобиль изучали в Electrek. Автор статьи нашел объявление о продаже автомобиля в интернет-магазине Alibaba по цене 1000-2400 долларов. Подразумевалось, что машина доступна в разных модификациях. Но непосредственно электрокар оценили в $1700.

Длина Telee Rover – всего 2,2 м. Дорожный просвет – 10 см, это очень мало для внедорожника. Автомобиль исключительно двухместный (но салон очень тесный), крыши у электрокара нет. Фотографий тоже нет – продавец поделился только изображениями модификации с бензиновым двигателем. Но отличия во внешности должны быть минимальными.

В движение электрический внедорожник Telee Rover приводит один из трех моторов (на выбор). Самый мощный выдает 2 л.с. Свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 20 Ач, по заявлению продавца, обеспечивает 130 км запаса хода. Эта цифра преувеличена в 5-10 раз.

Автор не рекомендует покупать этот китайский электрокар. Как и любое другое транспортное средство на Alibaba.

OBOZREVATEL недавно рассказывал о самом дешевом транспортном средстве Tesla, которое поступило в продажу. Цена – менее 2000 долларов.