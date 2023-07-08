Что делать при затоплении авто во время непогоды: пошаговая инструкция для водителей

Владельцам автомобилей, пострадавших от подтопления в результате непогоды, следует помнить, что процесс восстановления своего любимца следует начать как можно скорее. Чем дольше ваш автомобиль стоит в воде, особенно в мутной или соленой, тем больше вероятность повреждения основных систем.

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В контексте аномальных ливней в украинской столице, во время которых улицы Киева буквально превратились в Венецию, а автомобили на дорогах плавали, OBOZREVATEL решил рассказать, что делать с машиной после таких приключений. Советами поделились специалисты сайта Autozone.

Прежде всего, нужно помнить, что затопленное авто нельзя заводить. Извлеките его из воды как можно быстрее, отсоедините аккумулятор и начните процесс восстановления.

Если вы ремонтируете повреждения водой самостоятельно, прежде всего – свяжитесь со своей страховой компанией, а затем попробуйте выполнить следующие действия:

1. Не заводите машину ключом. Высокий уровень воды над моторным отсеком означает, что вода попала во впускной тракт и, вероятно, находится внутри любого цилиндра с открытым впускным или выпускным клапаном. Попытка завести автомобиль в этот момент приведет к гидроблокировке и повреждению двигателя, который еще можно было бы отремонтировать;

2. Отсоедините аккумулятор как можно быстрее. На самом деле, отключение аккумулятора перед наводнением, когда к нему есть предпосылки (например, ураган), является хорошей практикой. Многие электрические элементы в вашем автомобиле имеют "постоянную мощность". Вода, смешанная с электрическим током, вызовет отказ этих компонентов, в противном случае их может спасти простая очистка и сушка.

3. Откройте окна, если есть возможность. Если они электрические – откройте дверь.

4. Ищите самую высокую точку, куда достигла вода. Это даст вам представление об уровне повреждения. Если она находится на низком уровне, ниже приборной панели – это лучший вариант. Если вода находится над приборной панелью, то все электрические компоненты внутри приборной панели и сам двигатель были пропитаны водой.

5. Вылейте остальную воду из автомобиля. Если уровень воды был достаточно низким, чтобы не проникнуть в зону приборной панели, то машина, вероятно, не полностью потеряна. Начните с удаления остатков воды из половиков с помощью насоса и/или промышленного пылесоса. Снимите заглушки, чтобы выпустить воду. Если они находятся на дверях, снимите панели дверей и промойте нижнюю часть двери шлангом. Как только вся вода будет удалена, вам нужно будет установить вентиляторы на автомобиль, чтобы быстро высушить салон, иначе появится плесень.

7. Замените моторную и трансмиссионную смазку. Независимо от того, был ли уровень воды ниже уровня двигателя, лучше полностью слить и долить моторную смазку, трансмиссионную смазку и дифференциальную жидкость, поскольку во всех может быть вода.

8. Снимите свечи зажигания. Затем автомобиль можно раскрутить вручную, чтобы проверить, не вытекает ли вода из отверстий для свечей зажигания. Если ее нет, то вода, вероятно, не попала в двигатель. Удалите все трубопроводы из впускного тракта и осмотрите их на наличие грязи или грязи, указывающей на паводковую воду. Промойте весь впускной тракт вчистую.

9. Проверьте топливную систему. Откачайте немного газа и ищите воду. Вода весит больше газа, поэтому убедитесь, что сифон находится на дне топливного бака. Если вы обнаружите, что вода смешана с газом, ваш бак нужно будет сбросить и очистить.

10. Проверьте другие жидкости. Тормоз, сцепление, гидроусилитель руля, бачки с охлаждающей жидкостью на большинстве новых автомобилей закрыты, но вода может проникнуть внутрь.

11. Проверьте электрические системы. Если основные электрические системы расположены ниже ватерлинии, их, вероятно, нужно заменить, хотя некоторые из них можно промыть, очистить и оставить сохнуть. Проверка и устранение неполадок залитого электричества часто будет самой тяжелой из всех проверок автомобиля.

Напомним: 7 июля Киев снова накрыл мощный ливень. Часть улиц уже подтопило. Ненастье превратило дороги столицы в реки, за ними в буквальном смысле слова плывут автомобили и люди. Локальные подтопления возникли в Голосеевском и Печерском районах, Демеевка превратилась в Венецию, вода затопила автовокзал.

Также в одном из районов столицы течение воды снесло девушку, пытавшуюся перейти дорогу. Она смогла выкарабкаться из этой "реки", однако уже дальше не пыталась переходить дорогу.

Автомобилям было тяжело передвигаться по городу, их сковало мощное течение дождевой воды. Уровень воды на отдельных улицах повысился настолько, что автомобили и общественный транспорт практически плыли по улицам. Припаркованные машины затопило по боковое стекло.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 июля столичный регион также накрыла мощная гроза. Естественное явление отличилось не только дождем и ветром, но и страшными и одновременно фантастически красивыми молниями.

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